Новости Устройства 30.08.2023 в 13:56

AMD прекращает производство GPU Navi 23 для линейки видеокарт RX 6600

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Вадим Карпусь

Автор новостей

По мере приближения к выпуску видеокарт AMD RX 7700 XT и RX 7800 XT компания сворачивает производство графических чипов на базе архитектуры RDNA 2, включая Navi 23. Этот GPU используется в серии видеокарт среднего уровня RX 6600.

По данным IT Home, запасы AMD RX 6650 XT почти распроданы, и ожидается, что остатки полностью исчезнут к концу сентября. В Китае цены на такие устройства упали на треть. На западных рынках наблюдается похожее снижение цен на видеокарты серии RX 6600. Сейчас в продаже все еще можно встретить несколько моделей RX 6650 XT и RX 6600 XT. Их цена составляет около $240.

Серия RX 7600 является преемницей RX 6600, и теперь, когда ее производство увеличилось, имеет смысл отказаться от старого GPU. В RX 7600 используется новый графический процессор Navi 33. Он немного меньше, потребляет немного меньше энергии и при этом немного быстрее, чем RX 6650 XT. Цена видеокарт  RX 7600 составляет $269.

Некоторое время устройства линейки RX 6600 обеспечивали очень хорошую отдачу от затраченных средств, и сейчас при сниженной цене такие модели могут заинтересовать многих экономных геймеров. Однако нужно поторопиться, пока в продаже еще есть остатки таких устройств. Особенно если добавить, что некоторые модели серий RX 6000 и RX 7600 поставляются с игрой Starfield Standard Edition.

Источник: pcgamer

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