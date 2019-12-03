Новости
AMD развивает экосистему Mini PC, ориентированную на конкуренцию устройствам Intel NUC

AMD развивает экосистему Mini PC, ориентированную на конкуренцию устройствам Intel NUC

AMD развивает экосистему Mini PC, ориентированную на конкуренцию устройствам Intel NUC


Компания AMD продолжает наступление на позиции своего «синего» конкурента, она занялась созданием собственной экосистемы мини-ПК, которая позволит противостоять в сегменте Intel NUC (Next Unit of Computing). Однако у компаний разные подходы к созданию миниатюрных компьютеров.

Если Intel создаёт материнские платы с экономичными процессорами и передаёт их партнёрам, чтобы те строили на их основе собственные системы, то AMD избрала иной путь. Экосистема AMD Mini PC предусматривает, компания передаёт партнёрам процессоры Ryzen Embedded V1000 и R1000 в качестве основы для их собственных систем. И некоторые партнёры уже создали свои продукты на базе этих чипов, которые предназначены для рынков средств массовой информации, промышленности, коммуникаций и предприятий. В потребительском сегменте они пока не получили широкого распространения.

AMD развивает экосистему Mini PC, ориентированную на конкуренцию устройствам Intel NUC

Устройства серии AMD Ryzen R1000 выполнены в виде систем-на-чипе в исполнении BGA, так что их не получится установить в типичную компьютерную материнскую плату. Чипы имеют 2-ядерной исполнение, поддерживают обработку 4 потоков инструкций, работают на базовой частоте до 2,4 ГГц и максимальной частоте до 3,5 ГГц. В них используются вычислительные ядра на базе архитектуры Zen+ и GPU Vega 3. Показатель TDP не превышает 25 Вт. Их подробные технические характеристики представлены в следующей таблице.

Ryzen R1000 — Banded Kestrel TDP Ядра / Потоки Частота GPU (CU) GPU частота Кэш L2 Кэш L3 Поддержка памяти Два порта Ethernet
R1606G 12-25 Вт 2 / 4 2,6 / 3,5 ГГц 3 1,2 ГГц 1 МБ 4 МБ Двухканальная DDR4-2400 10 Гбит/с
R1505G 12-25 Вт 2 / 4 2,4 / 3,3 3 1,0 ГГц 1 МБ 4 МБ Двухканальная DDR4-2400 10 Гбит/с

Процессоры Ryzen R1000 могут использоваться в широком перечне устройств, таких как портативные игровые компьютеры, роботы, цифровые вывески, промышленное оборудование, тонкие клиенты и сетевое оборудование.

Серия AMD Ryzen V1000 включает более производительные чипы, в которых количество вычислительных ядер может составлять 4 или даже 8, а показатель TDP – до 54 Вт.

В настоящее время AMD работает с OEM-производителями над созданием различных продуктов, чтобы расширить экосистему Mini PC. Более новые версии этих процессоров перейдут на микроархитектуру Zen 2, основанную на 7-нм техпроцессе, которая будет дополнена GPU Vega или Navi. Это естественным образом расширит масштабы их применения и позволит таким чипам глубже проникнуть на рынок потребительских ПК.

Источник: tomshardware

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить