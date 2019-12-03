AMD развивает экосистему Mini PC, ориентированную на конкуренцию устройствам Intel NUC
Компания AMD продолжает наступление на позиции своего «синего» конкурента, она занялась созданием собственной экосистемы мини-ПК, которая позволит противостоять в сегменте Intel NUC (Next Unit of Computing). Однако у компаний разные подходы к созданию миниатюрных компьютеров.
Если Intel создаёт материнские платы с экономичными процессорами и передаёт их партнёрам, чтобы те строили на их основе собственные системы, то AMD избрала иной путь. Экосистема AMD Mini PC предусматривает, компания передаёт партнёрам процессоры Ryzen Embedded V1000 и R1000 в качестве основы для их собственных систем. И некоторые партнёры уже создали свои продукты на базе этих чипов, которые предназначены для рынков средств массовой информации, промышленности, коммуникаций и предприятий. В потребительском сегменте они пока не получили широкого распространения.
Устройства серии AMD Ryzen R1000 выполнены в виде систем-на-чипе в исполнении BGA, так что их не получится установить в типичную компьютерную материнскую плату. Чипы имеют 2-ядерной исполнение, поддерживают обработку 4 потоков инструкций, работают на базовой частоте до 2,4 ГГц и максимальной частоте до 3,5 ГГц. В них используются вычислительные ядра на базе архитектуры Zen+ и GPU Vega 3. Показатель TDP не превышает 25 Вт. Их подробные технические характеристики представлены в следующей таблице.
|Ryzen R1000 — Banded Kestrel
|TDP
|Ядра / Потоки
|Частота
|GPU (CU)
|GPU частота
|Кэш L2
|Кэш L3
|Поддержка памяти
|Два порта Ethernet
|R1606G
|12-25 Вт
|2 / 4
|2,6 / 3,5 ГГц
|3
|1,2 ГГц
|1 МБ
|4 МБ
|Двухканальная DDR4-2400
|10 Гбит/с
|R1505G
|12-25 Вт
|2 / 4
|2,4 / 3,3
|3
|1,0 ГГц
|1 МБ
|4 МБ
|Двухканальная DDR4-2400
|10 Гбит/с
Процессоры Ryzen R1000 могут использоваться в широком перечне устройств, таких как портативные игровые компьютеры, роботы, цифровые вывески, промышленное оборудование, тонкие клиенты и сетевое оборудование.
Серия AMD Ryzen V1000 включает более производительные чипы, в которых количество вычислительных ядер может составлять 4 или даже 8, а показатель TDP – до 54 Вт.
В настоящее время AMD работает с OEM-производителями над созданием различных продуктов, чтобы расширить экосистему Mini PC. Более новые версии этих процессоров перейдут на микроархитектуру Zen 2, основанную на 7-нм техпроцессе, которая будет дополнена GPU Vega или Navi. Это естественным образом расширит масштабы их применения и позволит таким чипам глубже проникнуть на рынок потребительских ПК.
Источник: tomshardware