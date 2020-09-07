AMD Ryzen 4000 и Radeon RX 5600M. Представлены геймерские ноутбуки MSI Alpha 15 и 17
MSI анонсировала еще парочку игровых ноутбуков для сторонников AMD — модели Alpha 15 и 17 на базе 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir) с дискретной графикой Radeon RX 5600M с 6-гигабайтным буфером GDDR6 готовы побороться за сердца и кошельки экономных геймеров.
Главное отличие между Alpha 15 и 17 заключено в диагонали экранов и, следовательно, массогабаритными параметрами. Меньшая модель оснащается экраном диагональю 15,6 дюйма и весит 2,4 кг (толщина корпуса — 26,9 мм), а большая располагает экраном диагональю 17,3 дюймов и весит 2,6 кг (толщина корпуса — 28 мм). В обоих случаях тип матрицы и разрешение одинаковы — IPS с разрешением 1920 x 1080 точек, есть поддержка частоты обновления 144 Гц и AMD FreeSync Premium. Ниже приводим галерею с ключевыми особенностями серии и таблицу с подробными техническими характеристиками. Подробностей о ценах и сроках выхода, увы, пока неизвестны.
|MSI Alpha 15
|MSI Alpha 17
|Дисплей
|15,6-дюймовый IPS разрешением Full HD с частотой обновления 144 Гц и поддержкой FreeSync
|17,3-дюймовый IPS разрешением Full HD с частотой обновления 144 Гц и поддержкой FreeSync
|Процессор
|Ryzen 4000 (Renoir) вплоть до Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,2 ГГц, Radeon Vega 7)
|Видеокарта
|Radeon RX 5600M (GPU Navi 10, 2304 потоковых процессоров, 1035/1265 ГГц, 6 ГБ GDDR6)
|ОЗУ
|до 64 ГБ DDR4-3200 (2x SODIMM)
|Накопитель
|два NVMe-накопителя формата M.2
|Аккумулятор
|65 Вт•ч
|Порты и беспроводные интерфейсы
|Аудио
|стереодинамики суммарной мощностью 4 Вт + программный улучшайзер Nahimic Audio Enhancer
|Клавиатура
|с RGB-подсветкой от SteelSeries
|Габариты и масса
|357,7х248х26,9 мм и 2,4 кг
|398,5х272х28 мм и 2,6 кг
|ОС
|Windows 10 Home
Источник: TechPowerUp