AMD смогла существенно нарастить доход и закончить 2017 год с прибылью

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Компания AMD рассказала о том, с какими финансовыми результатами она закончила четвёртый квартал 2017 года и весь 2017 год.

Отмечается, что в четвёртом квартале 2017 года был получен совокупный доход в сумме $1,48 млрд. Это на 34% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Столь существенный рост доходов обеспечили успешные продажи видеокарт Radeon и процессоров Ryzen. Если же сравнивать с результатами предыдущего квартала, то выручка снизилась на 10%, что объясняется сезонным снижением спроса на изготавливаемые по заказу системы-на-чипе. Несмотря на существенный рост доходов, компания AMD получила в четвёртом квартале 2017 года чистый убыток в сумме $61 млн. Убыток на каждую акцию составил $0,06.

На протяжении всего фискального 2017 года компания AMD получила совокупный доход в сумме $5,33 млрд. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 25%. При этом операционная прибыль зафиксирована на уровне $204 млн, а чистая прибыль – $43 млн. Прибыль на каждую акцию составила $0,04.

По прогнозу AMD, в первом квартале 2018 года удастся нарастить доход на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,55 млрд (+/- $50 млн). Достичь такого результата планируется с помощью новых продуктов Ryzen, GPU и EPYC.

Источник: cdrinfo