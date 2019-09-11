AMD сообщила о готовности обновления для устранения проблем с Boost-частотами CPU Ryzen 3000





10 сентября AMD, как и обещала, отчиталась о том, как продвигается решение «детских болезней» процессоров Ryzen 3-го поколения. С соответствующим докладом в корпоративном блоге выступил старший менеджер AMD по техническому маркетингу Роберт Халлок.

Напомним, суть проблем в том, что процессора не достигают заявленных производителем максимальных Boost-частот.

Так вот AMD, ранее пообещавшая подготовить обновление микрокода с дополнительными оптимизациями производительности для исправления ситуации, сдержала свое обещание. Соответствующие улучшения реализованы в рамках обновление микрокода AGESA с индексом 1.0.0.3ABBA. Оно уже разослано партнерам-производителям материнских плат для проведения дополнительных тестов и подготовки обновления прошивки UEFI. По оценкам AMD, обновление станет доступно пользователям в ближайшие три недели.

Что касается улучшений, сообщается, что инженерам AMD не только удалось повысить частоты в Boost-режиме, но и внести дополнительные оптимизации в алгоритм, отвечающий за работу CPU в режиме простоя. Иными словами, теперь все должно работать нормально. AMD дополнительно оговаривает, что обновление в среднем даст прибавку в 25-50 МГц к максимальным частотам процессоров. Также компания подчеркивает, что обновление алгоритмов динамического разгона не окажут «какого-либо влияния на срок службы вашего процессора Ryzen».

За день до публикации официального заявления AMD по ситуации журналисты Tom’sHardware поделились первыми результатами теста бета-версии обновления BIOS, призванного решить проблемы с частотами. И они оказались весьма неоднозначными: в случае младшей модели Ryzen 7 3700X действительно частоты стали выше, тогда как у Ryzen 9 3900X частота сначала действительно выросла, а затем сильно упала. Журналисты Tom’sHardware списали это на то, что прошивка была сырой, но в целом стоит дождаться более комплексного тестирования, так как ранее можно было убедиться, что ситуация с частотами отличается в зависимости от модели материнской платы. Но будем надеяться, что обновление прошивки все же решит эту досадную неприятность.

Источник: AMD и Tom’sHardware