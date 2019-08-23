Оказывается, предельная Boost-частота процессоров Ryzen 3000 зависит от материнской платы

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Не секрет, что разгонный потенциал у процессоров Ryzen 3000 практически на нуле, если говорить о привычном разгоне без применения экстремальных средств охлаждения. Ранее AMD разъяснила, что фирменные технологии авторазгона (Precision Boost 2 и Precision Boost Overdrive) выжимают максимум, и уже из коробки чипы работают практически на пределе своих возможностей. Но на практике оказалось, что получить максимальную отметку Precision Boost в однопоточных нагрузках невозможно. И вот сейчас появилось объявление.

Собственно, как понятно из заголовка, ответственными здесь оказались производители материнских плат. По крайней мере, на это указывают результаты эксперимента Hardware Unboxed.

Журналисты Hardware Unboxed провели тестирование процессора Ryzen 7 3800X (3,9/4,5 ГГц) в однопоточном тесте Cinebench R20 на 14 разных системных платах. Результаты вы можете видеть на изображении ниже.

Как видим, максимальная частота одного и того же образца AMD Ryzen 7 3800X, работающего в номинальном режиме, в зависимости от системной платы варьируется в пределах от 4370 до 4550 МГц. То есть, разброс весьма существенный.

Будем надеяться, что производители системных плат устранять этот промах в будущих обновлениях прошивок UEFI.

Источник: Hardware Unboxed и Guru3d