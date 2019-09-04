AMD уже готовит обновление микрокода процессоров Ryzen 3000 для устранения проблем с Boost-частотой





В целом с новейшими семинанометровыми процессорами AMD Ryzen 3000-й серии (Zen 2) все хорошо (некоторые модели по-прежнему в дефиците, настолько хороший спрос), но есть одна досадная неприятность — они не достигают заявленных производителем максимальных Boost-частот. На днях немецкий оверклокер и инженер Роман Хартунг, более известный под псевдонимом Der8auer, поделился результатами масштабного исследования, подтвердившего, что проблема эта массовая. И вот сейчас AMD выступила с официальным заявлением по этому поводу. Если коротко, «красные» признали проблему и пообещали все исправить, соответствующее обновление микрокода уже готовится.

Ниже приводим полный текст заявления в переводе на русский язык.

«AMD приятно удивлена повышенным интересом к процессорам AMD Ryzen третьего поколения со стороны сообществ энтузиастов ПК и геймеров. Мы внимательно следим за отзывами сообщества о наших продуктах и ​​знаем, что некоторые пользователи AMD Ryzen третьего поколения жалуются на слишком низкие boost-частоты. Хоть частота процессора в турборежиме и зависит от многих факторов, включая рабочую нагрузку, конфигурацию ПК и систему охлаждения, мы внимательно изучили отзывы наших клиентов и обнаружили проблему в прошивке, которая в некоторых ситуациях может снижать boost-частоту. Сейчас мы работаем над обновлением BIOS для наших партнеров-производителей материнских плат, которое решит эту проблему и принесет дополнительные оптимизации производительности. Мы предоставим более детальную информацию о доступности BIOS 10 сентября».

Надо ли говорить, что после выпуска нового микрокода партнерам AMD потребуется некоторое время на подготовку новых прошивок UEFI для материнских плат AM4. Самые нетерпеливые могут попробовать исправить ошибку собственноручно, следуя инструкциям украинского энтузиаста Юрия «1usmus» Бублия, создателя популярной утилиты Ryzen DRAM Calculator, по этой ссылке.

Источник: TechPowerUp