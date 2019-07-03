AMD выпустила профессиональную видеокарту Radeon Pro WX 3200 стоимостью $200, ориентированную на пользователей CAD программ





Без громкого анонса компания AMD выпустила видеокарту Radeon Pro WX 3200. Это решение ориентировано на пользователей, профессионально занимающихся созданием и редактированием цифрового контента. В качестве целевой аудитории называют пользователей, работающих с CAD программами и использующих небольшие рабочие станции.

Данная новинка является относительно компактным решением. Она имеет низкопрофильное исполнение и занимает всего один слот расширения в системном блоке. Несмотря на свои небольшие размеры, устройство обладает достаточным запасом производительности. Видеокарта AMD Radeon Pro WX 3200 оснащена 640 потоковыми процессорами, а её вычислительная мощность заявлена на уровне 1,66 терафлопс. При этом показатель рассеиваемой мощности не превышает 50 Вт. В результате, устройство получает всю необходимую энергию исключительно через разъём PCIe и не требует подключения дополнительного питания. В устройстве доступно 4 ГБ памяти GDDR5 с шиной доступа 128 бит и пропускной способностью 96 ГБ/с. Для подключения мониторов доступны четыре порта DisplayPort 1.4. При этом поддерживается возможность вывода изображения на четыре монитора с разрешением 4K или на один монитор с разрешением 8K.

Видеокарта AMD Radeon Pro WX 3200 поступит в продажу по рекомендованной цене $199.

Источник: techpowerup