AMD выпустила обновление графического драйвера Adrenalin с оптимизациями для Starfield и Baldur’s Gate 3

Компания AMD выпустила обновленную версию ПО AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2, обеспечивающего Day-0 поддержку долгожданной игры Starfield от Bethesda.

AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 позволяет повысить производительность игры Starfield ─ до 16% для разрешения 4K на видеокартах Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT по сравнению с предыдущей версией программного драйвера 23.8.1 RS-5

Также новая версия ПО порадует игроков Baldur’s Gate 3, поскольку она исправляет ошибку, приводившую к сбою в системах с видеокартами Radeon RX 7000 и API DirectX 11. Скачать AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 можно по следующему адресу.

Дополнительно в AMD напоминают, что до 30 сентября 2023 года при покупке определенных видеокарт серий Radeon RX 7000 и Radeon RX 6000, а также определенных процессоров Ryzen 7000 или соответствующих игровых систем с такими компонентами геймеры получат бесплатную копию игры Starfield. Дополнительную информацию о соответствующих продуктах можно найти на специальной странице сайта.