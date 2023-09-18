AMD выпустила процессоры EPYC 8004 Sienna: сокет SP6, до 64 ядер Zen4c и поддержка до 1152 ТБ памяти

Компания AMD объявила о выпуске процессоров серии AMD EPYC 8004 под кодовым названием Siena. Новые процессоры содержат ядра на основе архитектуры Zen 4c.

Процессоры AMD EPYC 8004 Sien предназначены для использования в центрах обработки данных и облачных вычислениях. Они используют сокет SP6. В отличие от основных процессоров EPYC Zen4, таких, как Genoa, ориентированных на производительность, размер кэша и программы, требующие интенсивного использования памяти, процессоры Sienna специально разработаны для оптимизации показателей энергоэффективности и общей стоимости владения.

AMD позиционирует их как идеальные решения для энергоэффективных облачных сервисов, интеллектуальных периферийных вычислений и развертывания телекоммуникаций. Как заявляет производитель, процессор серии EPYC 8004 может обеспечивать вдвое более высокую производительность системы на ватт по сравнению с передовой сетевой моделью конкурентов.

Серия AMD EPYC 8004 включает в себя ряд моделей, которые могут содержать 8, 16, 24, 32, 48 и 64 вычислительных ядер. Их конструкция поддерживает разные уровни тепловой мощности (TDP) от 80 Вт до 200 Вт (TDP по умолчанию). Некоторые модели можно конфигурировать для достижения 225 Вт (конфигурированный TDP). Эти процессоры поддерживают до 6-канальной памяти DDR5-4800 емкостью до 1152 ТБ. Кроме того, они обеспечивают подключение до 96 линий PCIe Gen5 и 48 линий CXL 1.1+. Подробные характеристики отдельных моделей процессоров AMD EPYC 8004 приведены в следующей таблице.

Вместе с тем AMD представляет три партнерских системы на основе чипов серии EPYC 8004: Dell PowerEdge C6615, Lenovo ThinkEdge Se455 и систему SuperMicro WIO.

Источник: videocardz