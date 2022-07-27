AMD запустила Noise Suppression — аналог технологии интеллектуального шумоподавления NVIDIA RTX Voice

27 июля AMD выпустила обновление графического драйвера Radeon Adrenalin версии 22.7.1. Главное нововведение — технология «умного» шумоподавления Noise Suppression собственной разработки, которая является аналогом уже хорошо известной нам RTX Voice от NVIDIA. На прошлой неделе команда Лизы Су случайно (или намеренно) преждевременно анонсировала технологию — компания опубликовала видео, а затем быстро удалила его. Теперь же состоялся ее официальный релиз.

AMD Noise Suppression

Как и RTX Voice, конкурентная Noise Suppression, использует машинное обучение и интеллектуальные алгоритмы, чтобы в реальном времени устранять лишние шумы. Основное назначение функции — уменьшить фоновый шум и улучшить четкость звука, независимо от ситуации — важная рабочая видеовстреча или соревнования по киберспорту.

Чтобы воспользоваться плагином AMD Noise Suppression, нужен процессор серии Ryzen 5000 или более новый, или видеокарта серии Radeon RX 6000 или более новая.

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Обновление OpenGL для Minecraft

Еще одно весомое обновление в составе новой версии графического драйвера Radeon Adrenalin касается стандарта OpenGL — AMD сообщает об увеличении производительности на 92% в Minecraft OpenGL при использовании графического процессора серии Radeon RX 6000 в режиме 4K. К сожалению, никакая другая игра или конфигурация GPU не упоминаются.

Загрузить новую версию пакета графических драйверов Radeon Adrenalin можно на сайте AMD по ссылке.