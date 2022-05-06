Американские СМИ: разведка США помогла Украине потопить ракетный крейсер «Москва»

NBC News сообщает, что украинским военным удалось уничтожить российский ракетный крейсер благодаря данным, которыми поделилась разведка. Об этом изданию рассказали представители военного ведомства США.

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Ракетный крейсер «Москва» был флагманом Черноморского флота россии. Он затонул 14 апреля после попадания двух ракет «Нептун». Министерство обороны рф заявило, что корабль затонул после пожара. В США заявили, что были значительные потери экипажа из 510 человек, но они не знают точного количества.

Атака на «Москву» произошла после запроса украинскими военными информации о корабле, курсирующем в Черном море к югу от Одессы. В США идентифицировали его и помогли найти его местоположение.

В Пентагоне не знали, что по «Москве» хотят нанести удар и не принимали участия в принятии решения об атаке. В военном ведомстве добавили, что данные разведки передаются Украине для защиты от атак кораблей россии.

В то же время в правительстве США выразили обеспокоенность, что обмен разведданными с Украиной может разозлить путина, спровоцировав непредсказуемую реакцию.

Затопление «Москвы» последовало за сообщением The New York Times, что данные США помогали Украине уничтожать российских генералов. Официальные лица не оспаривали это, но опровергли, что явно предоставляли информацию для убийства военачальников россии.

«Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя» Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Политика США запрещает обмен разведданными для уничтожения гражданских и военных лидеров россии, сообщили американские чиновники изданию.

«Москва» считалась самым боеспособным кораблем россии, а его пушки и ракетные комплексы должны были защитить его т атак. Подтвержденная информация о его уничтожении расценили как унижение для российских военных.

В первые дни полномасштабной войны именно «Москва» стала частью культового инцидента, когда российские офицеры приказали украинским пограничникам на острове Змеиный сдаться.

«Русский военный корабль, иди нах*й», — ответил один из пограничников. Позже были взяты в плен и освобождены в результате обмена.

В честь этого события Укрпошта выпустила марку, тираж которой был раскуплен практически сразу.