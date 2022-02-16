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Американский регулятор отсрочил вынесение решения по орбитальному полету Starship еще на месяц — до 28 марта

Американский регулятор отсрочил вынесение решения по орбитальному полету Starship еще на месяц — до 28 марта

Американский регулятор отсрочил вынесение решения по орбитальному полету Starship еще на месяц — до 28 марта

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в очередной раз скорректировало крайний срок вынесение решения по первому орбитальному полету Starship и взял еще месяц на раздумья — до 28 марта. Американский регулятор уже обновил страничку проекта и объяснил отсрочку «рассмотрением неучтенных предложений и продолжающимися межведомственными консультациями».

Это уже во второй раз американский регулятор откладывает вынесение решения по орбитальному запуску Starship со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. В конце 2021 года американский регулятор FAA отсрочил публикацию решения относительно обязательной экологической экспертизы на два месяца — до 28 февраля 2022 года. А сейчас FAA сдвинуло крайний срок выдачи (или отказа) лицензии на летные испытания еще на месяц до 28 марта. Сообщается, что в рамках открытого общественного обсуждения FAA получило более 19 000 предложений к черновому варианту документа (обязательной экологической экспертизы Environmental Assessment по предложению SpaceX проводить орбитальные запуски Starship со стартовой площадки Звездной базы в Техасе), опубликованному в сентябре 2021 года.

Напомним, в мае 2021 года SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Согласно плану испытательного полета, ракета будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. После разделения ускоритель Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.

10 февраля 2022 года SpaceX снова собрала полноценный прототип ракеты Starship с обеими ступенями, чтобы показать — технически она полностью готова к первому орбитальному полету (да, ее опять разобрали). На недавней презентации по проекту Starship Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает получить лицензию в оговоренные регулятором сроки (на тот момент — до 28 февраля) и сразу после этого проведет испытания. Также глава SpaceX упомянул, что компания рассматривает вариант перенести первый орбитальный запуск во Флориду (LC-39A), если регулятор продолжит затягивать с выдачей лицензии на запуск в Техасе, но это потребует еще как минимум полгода подготовки.

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