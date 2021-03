Илон Маск анонсировал создание Звездной базы в Техасе — позже также выяснилось, что SpaceX намерена построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно переехал в Техас, теперь решил создать в штате Одинокой звезды отдельную административно-территориальную единицу под названием Starbase (Звездная база). Бизнесмен объявил об этом в привычной ему манере, опубликовал лаконичный твит.

Илон Маск очень часто шутит всерьез — например, в свое время он так объявил о создании The Boring Company, которая сейчас является одним из самых видных активов бизнесмена. С другой стороны, «межгалактическая медиа-империя» у Маска пока так и не появилась.

Возвращаясь к Звездной базе, в нескольких последующих твитах бизнесмен рассказал, что этот новый округ будет «dog friendly», а управлением и развитием региона займется «The Doge». Forbes считает это прямым намеком на мемную и любимую криптовалюту Илона Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге. К слову, недавно предприниматель прямо и четко ответил на вопрос, почему именно Dogecoin.

Как предполагает Bloomberg, не исключено, что Маск решил переименовать поселение Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. Там, как известно, расположен испытательный полигон SpaceX, где сейчас ведутся все основные работы по амбициозному проекту создания межпланетной ракетной системы Super Heavy и Starship.

Re: Starbase, Texas, Cameron County judge Eddie Trevino says in a statement that the county and the county's commissioners court "were informed of SpaceX's endeavor."

Trevino says if SpaceX and Musk want to do this, they must "abide by all state incorporation statutes"

— Samantha Masunaga (@smasunaga) March 2, 2021