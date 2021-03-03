Илон Маск анонсировал создание Звездной базы в Техасе — позже также выяснилось, что SpaceX намерена построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно переехал в Техас, теперь решил создать в штате Одинокой звезды отдельную административно-территориальную единицу под названием Starbase (Звездная база). Бизнесмен объявил об этом в привычной ему манере, опубликовал лаконичный твит.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Илон Маск очень часто шутит всерьез — например, в свое время он так объявил о создании The Boring Company, которая сейчас является одним из самых видных активов бизнесмена. С другой стороны, «межгалактическая медиа-империя» у Маска пока так и не появилась.

Возвращаясь к Звездной базе, в нескольких последующих твитах бизнесмен рассказал, что этот новый округ будет «dog friendly», а управлением и развитием региона займется «The Doge». Forbes считает это прямым намеком на мемную и любимую криптовалюту Илона Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге. К слову, недавно предприниматель прямо и четко ответил на вопрос, почему именно Dogecoin.

I love dogs & memes — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2021

Как предполагает Bloomberg, не исключено, что Маск решил переименовать поселение Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. Там, как известно, расположен испытательный полигон SpaceX, где сейчас ведутся все основные работы по амбициозному проекту создания межпланетной ракетной системы Super Heavy и Starship.

Re: Starbase, Texas, Cameron County judge Eddie Trevino says in a statement that the county and the county's commissioners court "were informed of SpaceX's endeavor." Trevino says if SpaceX and Musk want to do this, they must "abide by all state incorporation statutes" — Samantha Masunaga (@smasunaga) March 2, 2021

Судья округа Кэмэрон Эдди Тревино сообщил, что представитель SpaceX уже сделал запрос о возможности переименования Бока-Чика в Starbase, добавив, что это не делается одним твитом, а необходимости соблюсти все формальности, как того требует местное законодательство.

Одновременно SpaceX разместила вакансию юриста для развития инфраструктуры космодрома на предприятии Starship в Техасе. В итоге выяснилось, что SpaceX хочет построить в Остине новый завод по выпуску оборудования Starlink.

SpaceX is looking to hire a lawyer to help with spaceport infrastructure development at its Starship facility in Texas:https://t.co/pA31Cm2rnU pic.twitter.com/fm1O6MhR8a — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 2, 2021

Как уточнили в SpaceX, завод нужен для широкомасштабного производства оборудования, в частности, для производства «миллионов устройств, ориентированных на потребителя». То есть, речь о комплектах Starlink (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор), необходимых для подключения клиентов к сети.

Сегодня также японский миллиардер Юсаку Маэдзава, оплативший полет к Луне на корабле Starship (он по-прежнему намечен на 2023 год) анонсировал обновление по миссии, но об этом мы расскажем в отдельной заметке.