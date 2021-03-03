Блоги
Илон Маск анонсировал создание Звездной базы в Техасе — позже также выяснилось, что SpaceX намерена построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах

Илон Маск анонсировал создание Звездной базы в Техасе — позже также выяснилось, что SpaceX намерена построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах

Илон Маск анонсировал создание Звездной базы в Техасе — позже также выяснилось, что SpaceX намерена построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах


Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно переехал в Техас, теперь решил создать в штате Одинокой звезды отдельную административно-территориальную единицу  под названием Starbase (Звездная база). Бизнесмен объявил об этом в привычной ему манере, опубликовал лаконичный твит.

Илон Маск очень часто шутит всерьез — например, в свое время он так объявил о создании The Boring Company, которая сейчас является одним из самых видных активов бизнесмена. С другой стороны, «межгалактическая медиа-империя» у Маска пока так и не появилась.

Thud – новый «межгалактический» медиапроект Илона Маска

Возвращаясь к Звездной базе, в нескольких последующих твитах бизнесмен рассказал, что этот новый округ будет «dog friendly», а управлением и развитием региона займется «The Doge». Forbes считает это прямым намеком на мемную и любимую криптовалюту Илона Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге. К слову, недавно предприниматель прямо и четко ответил на вопрос, почему именно Dogecoin.

Как предполагает Bloomberg, не исключено, что Маск решил переименовать поселение Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса. Там, как известно, расположен испытательный полигон SpaceX, где сейчас ведутся все основные работы по амбициозному проекту создания межпланетной ракетной системы Super Heavy и Starship.

Судья округа Кэмэрон Эдди Тревино сообщил, что представитель SpaceX уже сделал запрос о возможности переименования Бока-Чика в Starbase, добавив, что это не делается одним твитом, а необходимости соблюсти все формальности, как того требует местное законодательство.

Одновременно SpaceX разместила вакансию юриста для развития инфраструктуры космодрома на предприятии Starship в Техасе. В итоге выяснилось, что SpaceX хочет построить в Остине новый завод по выпуску оборудования Starlink.

Как уточнили в SpaceX, завод нужен для широкомасштабного производства оборудования, в частности, для производства «миллионов устройств, ориентированных на потребителя». То есть, речь о комплектах Starlink (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор), необходимых для подключения клиентов к сети.

Сегодня также японский миллиардер Юсаку Маэдзава, оплативший полет к Луне на корабле Starship (он по-прежнему намечен на 2023 год) анонсировал обновление по миссии, но об этом мы расскажем в отдельной заметке.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить