Android идет на ПК: Google и Qualcomm рассказали о совместной разработке

На открытии саммита Snapdragon 2025 CEO Qualcomm Кристиано Амон и вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерлоу обсудили планы по Android на десктопах.

В 2024 году Google объединил команды Android и Chrome с подразделением аппаратного обеспечения. В июле этого года объявлено о постепенном слиянии платформ. В частности, Google «создает интерфейс ChromeOS на основе базовой технологии Android». Рик Остерлоу говорит, что до сих пор «у нас всегда были очень разные системы в том, что мы создаем для ПК, и тем, что мы создаем для смартфонов».

«Мы начали проект, чтобы объединить это. Мы вместе создаем общую техническую основу для наших продуктов на ПК. Это еще один способ, с помощью которого мы можем использовать всю замечательную работу, которую мы вместе выполняем с нашим стеком искусственного интеллекта, нашим полным стеком, внедряя модели Gemini, внедряя помощника, перенося все наше сообщество разработчиков приложений и программ в сферу ПК».

С прошлого года Google отмечает, что этой «технической основой» является Android. По словам Остерлоу, этот шаг ускорит темпы инноваций искусственного интеллекта на ПК, упростит инженерные усилия и «поможет различным устройствам, таким как телефоны и аксессуары, лучше работать вместе с Chromebook». Разговор между Амоном и Остерлоу, очевидно, касается этого проекта.

Тот факт, что Google сейчас комфортно об этом говорить публично, может свидетельствовать о его активном продвижении и, возможно, некоторых успехах. Далее вице-президент Google уже прямо упоминает Android.

«Мы очень рады этому, и я думаю, что это еще один способ, с помощью которого Android сможет обслуживать всех в каждой вычислительной категории».

Генеральный директор Qualcomm отметил, что компании работают вместе над каждым аспектом этого проекта, от стратегии до таких деталей, как автономность устройств. Он завершает речь интересным свидетельством о вероятном опытном образце компьютера под управлением Android.

«Я это видел. Это невероятно. Я думаю, что это воплощает видение конверсии мобильных устройств и ПК. И я не могу дождаться, когда буду иметь такое», — сказал Кристиано Амон.

Выгода Qualcomm заключается в получении платформы с распространенной экосистемой для своих ПК-чипов, которые, фактически, уже есть. Кажется, подобные ноутбуки на Windows не слишком популярны — вместо них компания может получить рабочую среду, «родную» для чипов на основе ARM.

Источники: 9to5google, Android Authority