banner
Новости Технологии 24.09.2025 comment views icon

Android идет на ПК: Google и Qualcomm рассказали о совместной разработке

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Android йде на ПК: Google та Qualcomm розповіли про спільну розробку

На открытии саммита Snapdragon 2025 CEO Qualcomm Кристиано Амон и вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерлоу обсудили планы по Android на десктопах.

В 2024 году Google объединил команды Android и Chrome с подразделением аппаратного обеспечения. В июле этого года объявлено о постепенном слиянии платформ. В частности, Google «создает интерфейс ChromeOS на основе базовой технологии Android». Рик Остерлоу говорит, что до сих пор «у нас всегда были очень разные системы в том, что мы создаем для ПК, и тем, что мы создаем для смартфонов».

«Мы начали проект, чтобы объединить это. Мы вместе создаем общую техническую основу для наших продуктов на ПК. Это еще один способ, с помощью которого мы можем использовать всю замечательную работу, которую мы вместе выполняем с нашим стеком искусственного интеллекта, нашим полным стеком, внедряя модели Gemini, внедряя помощника, перенося все наше сообщество разработчиков приложений и программ в сферу ПК».

С прошлого года Google отмечает, что этой «технической основой» является Android. По словам Остерлоу, этот шаг ускорит темпы инноваций искусственного интеллекта на ПК, упростит инженерные усилия и «поможет различным устройствам, таким как телефоны и аксессуары, лучше работать вместе с Chromebook». Разговор между Амоном и Остерлоу, очевидно, касается этого проекта.

Тот факт, что Google сейчас комфортно об этом говорить публично, может свидетельствовать о его активном продвижении и, возможно, некоторых успехах. Далее вице-президент Google уже прямо упоминает Android.

«Мы очень рады этому, и я думаю, что это еще один способ, с помощью которого Android сможет обслуживать всех в каждой вычислительной категории».

Генеральный директор Qualcomm отметил, что компании работают вместе над каждым аспектом этого проекта, от стратегии до таких деталей, как автономность устройств. Он завершает речь интересным свидетельством о вероятном опытном образце компьютера под управлением Android.

«Я это видел. Это невероятно. Я думаю, что это воплощает видение конверсии мобильных устройств и ПК. И я не могу дождаться, когда буду иметь такое», — сказал Кристиано Амон.

Выгода Qualcomm заключается в получении платформы с распространенной экосистемой для своих ПК-чипов, которые, фактически, уже есть. Кажется, подобные ноутбуки на Windows не слишком популярны — вместо них компания может получить рабочую среду, «родную» для чипов на основе ARM.

Источники: 9to5google, Android Authority

Популярные новости

arrow left
arrow right
WhatsApp добавил встроенный переводчик сообщений на iPhone и Android, украинский — только для iOS
Google выпустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, новые функции и много исправлений
"Просто смените телефон": тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон
Уязвимость Google позволяла удалить любые страницы из поиска, и это реально происходило
Android запретит APK непроверенных разработчиков с 2026 года
То, что просили: в Gemini теперь можно загружать аудио и "любые" файлы
Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость
Perplexity предлагает Google продать ей Chrome за $34,5 млрд
Google готовит убийцу XRP Ledger
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Плюс 25% просмотров: YouTube запустил дубляж на нескольких языках для всех создателей видео
Пятничный чат ITC: когда ИИ встречает суровую реальность, а Starlink — технические проблемы
Google возвращает офлайн-собеседования для IT-специалистов из-за мошенничества с ИИ "за кадром"
"Защитите детей, или будете отвечать": 44 генпрокурора США обратились к OpenAI и другим ИИ-компаниям
Google Flow создал 100 млн видео и получил новые возможности
Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений
Google показала локальный поисковик для Windows, который ищет информацию на ПК и в интернете
Медицинская помощь без врача: NASA и Google тестируют ИИ-ассистента для дальних космических миссий
Забудьте о Nano Banana: владелец TikTok запустил генератор изображений, который "побил в тестах" модель Google
Google Pixel 10 Pro могут снимать 12-битное видео 4K RAW — как включить скрытую возможность
Google Nano Banana меняет ИИ-генерацию изображений: сочетание элементов без искажения и многошаговое редактирование
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить