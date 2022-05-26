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Анонсирован сериал по манге «Спиди-гонщик» от Джей Джей Абрамса («Остаться в живых») и Рона Фицджеральда («Мир Дикого Запада») для Apple TV Plus

Анонсирован сериал по манге «Спиди-гонщик» от Джей Джей Абрамса («Остаться в живых») и Рона Фицджеральда («Мир Дикого Запада») для Apple TV Plus

Apple работает над сериалом по мотивам манги «Спиди-гонщик», главным исполнительным продюсером которого выступит Джей Джей Абрамс (под брендом своей компании Bad Robot). Рон Фитцджеральд («Мир Дикого Запада») и Хайрам Мартинес («Сквозь снег») выбраны в качестве сценаристов и совместных шоураннеров.

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Согласно The Hollywood Reporter, переговоры о сериале ведутся уже много лет. И активизировались после того, как в 2019 году Абрамс подписал пятилетний контракт на 250 миллионов долларов с WarnerMedia.

«Спиди-гонщик» впервые появился в качестве манги и в конечном итоге стал аниме-хитом в 1960-х годах. Полнометражный фильм «Спиди-гонщик» вышел в 2008 году и был снят сестрами Вачовски (тогда еще братьями). Но в прокате он провалился и в итоге Warner Bros. Pictures потеряла деньги.

В число проектов, которыми Bad Robot занимается в рамках договора с Warner Bros. Pictures: мини-сериал «Презумпция невиновности» (для Apple TV Plus), а также сериалы «Мадам Ксанаду» и «Константин» по комиксам DC для HBO Max.


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