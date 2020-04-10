Анонсированы смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro с 6 ГБ ОЗУ, камерами на 48 Мп, батареей 4000 мАч и ценой от €155





Модельный ряд смартфонов бренда Honor пополнился двумя новыми устройствами серии Honor Play 4T. Напомним, совсем недавно линейку открыла модель Honor Play 9A.

Базовая модель Honor Play 4T оснащена 6,3-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+ и сквозным отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Аппарат несёт на борту процессор Kirin 710A, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, быстрая зарядка не поддерживается. На задней панели данной новинки доступна двойная камера. Она включает главный 48-мегапиксельный модуль и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера – 8-мегапиксельаня. Сканер отпечатков пальцев размещён на задней панели корпуса. Эта модель поступит в продажу с 21 апреля по цене около €155.

Смартфон Honor Play 4T Pro ориентирован на более требовательных пользователей. Устройство тоже содержит 6,3-дюймовый дисплей, но в данном случае применяется AMOLED панель с разрешением Full HD+ и каплеобразным вырезом в верхней части. Новинка также содержит процессор Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи тоже составляет 4000 мАч, но уже поддерживается быстрая зарядка с передачей 22,5 Вт энергии. Также была доработана камера. В дополнение к 48- и 2-мегапиксельному модулям, доступным в младшей модели, также предлагается 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Сканер отпечатков пальцев разместился под дисплеем. Цена Honor Play 4T Pro в конфигурации 6/128 ГБ памяти составляет €195, за версию с 8/128 ГБ памяти предстоит заплатить €220.

Источник: gsmarena