Антикризисное решение: адаптеры ноутбучной DDR5 для десктопов

Имеется память SO-DIMM DDR5, DDR4 или DDR3 для ноутбука, но нужна для настольного ПК? Эти адаптеры позволят не тратиться на дорогую DIMM.

YouTube-канал Hardware Canucks опубликовал видео, в котором рассмотрел использование памяти DDR5 для ноутбуков на материнских платах настольных компьютеров с помощью адаптеров SO-DIMM — DIMM. Идея проста: небольшой адаптер установить DDR5 SO-DIMM в стандартный слот оперативной памяти для десктопов. У материал 3DCenter говорится, что адаптеры уже продаются на Amazon по цене €8 до €18, а на азиатских рынках даже меньше.

На видео обозреватель рассказывает о тесте конфигурации на нескольких современных платформах, в частности, с AMD Ryzen 7000 и Ryzen 9000, а также на Intel LGA1700 и LGA1851. Быстродействие зависит от контроллера памяти процессора и конкретной ревизии адаптера. Исследователи отмечают, что некоторые системы могут загружаться с более низкой скоростью по умолчанию, пока настройки памяти не будут установлены вручную. Также адаптеры добавляют высоту, которая может конфликтовать с некоторыми системами охлаждения или компактными корпусами.

Снижение производительности в играх есть, но незначительное. На разрешении 1080p в большинстве игр удалось добиться результата, близкого к настольной конфигурации с DDR5-6000, с отдельными малозаметными отставаниями. Более жесткие тайминги в конфигурации с SO-DIMM могут частично компенсировать потерю пропускной способности.

Адаптеры могут стать временным решением, если уже есть неиспользованная память ноутбука. Цены на SO-DIMM также выросли, но DDR5 для настольных компьютеров росла быстрее, чем у нас. Видео приводит пример, когда 16 ГБ модуль DDR5-4800 SO-DIMM стоил около 100 евро, тогда как сопоставимый 16 ГБ модуль DDR5-5600 для настольных компьютеров стоил около 148 евро — без учета стоимости адаптера.

Адаптеры SO-DIMM — DIMM удобны, их использование не требует пайки или специальных навыков. Однако следует учитывать габариты и незначительное снижение скорости.

Источник: VideoCardz