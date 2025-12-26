Новости Технологии 26.12.2025 comment views icon

Антикризисное решение: адаптеры ноутбучной DDR5 для десктопов

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Антикризове рішення: адаптери ноутбучної DDR5 для десктопів

Имеется память SO-DIMM DDR5, DDR4 или DDR3 для ноутбука, но нужна для настольного ПК? Эти адаптеры позволят не тратиться на дорогую DIMM.

YouTube-канал Hardware Canucks опубликовал видео, в котором рассмотрел использование памяти DDR5 для ноутбуков на материнских платах настольных компьютеров с помощью адаптеров SO-DIMM — DIMM. Идея проста: небольшой адаптер установить DDR5 SO-DIMM в стандартный слот оперативной памяти для десктопов. У материал 3DCenter говорится, что адаптеры уже продаются на Amazon по цене €8 до €18, а на азиатских рынках даже меньше.

На видео обозреватель рассказывает о тесте конфигурации на нескольких современных платформах, в частности, с AMD Ryzen 7000 и Ryzen 9000, а также на Intel LGA1700 и LGA1851. Быстродействие зависит от контроллера памяти процессора и конкретной ревизии адаптера. Исследователи отмечают, что некоторые системы могут загружаться с более низкой скоростью по умолчанию, пока настройки памяти не будут установлены вручную. Также адаптеры добавляют высоту, которая может конфликтовать с некоторыми системами охлаждения или компактными корпусами.

Антикризове рішення: адаптери ноутбучної DDR5 для десктопів

Снижение производительности в играх есть, но незначительное. На разрешении 1080p в большинстве игр удалось добиться результата, близкого к настольной конфигурации с DDR5-6000, с отдельными малозаметными отставаниями. Более жесткие тайминги в конфигурации с SO-DIMM могут частично компенсировать потерю пропускной способности.

Антикризове рішення: адаптери ноутбучної DDR5 для десктопів

Адаптеры могут стать временным решением, если уже есть неиспользованная память ноутбука. Цены на SO-DIMM также выросли, но DDR5 для настольных компьютеров росла быстрее, чем у нас. Видео приводит пример, когда 16 ГБ модуль DDR5-4800 SO-DIMM стоил около 100 евро, тогда как сопоставимый 16 ГБ модуль DDR5-5600 для настольных компьютеров стоил около 148 евро — без учета стоимости адаптера.

Адаптеры SO-DIMM — DIMM удобны, их использование не требует пайки или специальных навыков. Однако следует учитывать габариты и незначительное снижение скорости.

Спецпроекты
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Источник: VideoCardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
Intel Core Ultra X7 358H и Ultra 5 338H протестированы в Cinebench R23, AMD подтвердила процессоры Zen 6 Medusa
Собирайте ПК быстрее: память DDR5 будет дорожать на 30-50% ежеквартально
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
Сайт AMD подтверждает Ryzen 7 9850X3D
Доступный 3D V-Cache для AM5: AMD Ryzen 5 7500X3D замечен в магазине
Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Китай представляет UBIOS — собственную альтернативу BIOS и UEFI, чтобы избежать западных технологий
Пользователи напуганы быстрым износом SSD — драйверы AMD постоянно перезаписывают журналы
Samsung анонсировала модульные SSD: контроллер и NAND отдельно
Seagate достигает плотности HDD 6,9 ТБ на одном диске: возможны накопители до 69 ТБ
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
Дорожная карта SK hynix: когда выйдут GDDR7-Next, SSD с PCIe 7.0 и HBM5
Стресс-тест OCCT v15 заставляет видеокарту "петь": во время обнаружения свиста дроселей вентиляторы играют мелодию
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
Cooler Master приносит извинения: техподдержка посоветовала пользователю разобрать кабель 12V 2×6, который не работал с RTX 5070 Ti
Новые AMD Ryzen 7 9700X3D, Ryzen AI MAX+ 388 и 392 с полноценной Radeon 8060S замечены в PassMark
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Дефицит памяти ударил по рынку: продажи материнских упали на 50%, производители ПК оттягивают подорожание
Сказочная удача: американец приобрел ПК с NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 и Core i9-14900KF за $600
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить