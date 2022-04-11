Apcsilmic выпустила Dot 1 — мини-ПК с Windows 11 на базе ARM-процессора Snapdragon 7c и по цене от $229

Dot 1 от Apcnsilmic представляет собой недорогой мини-ПК с ОС Windows 11 для Arm на базе процессора Snapdragon 7c. Это альтернатива ПК для разработчиков приложений Windows для Arm ECS LIVA Mini Box QC710 Desktop Snapdragon 7c.

Мини-ПК Dot 1 поставляется с оперативной памятью до 8 ГБ, внутренним хранилищем до 256 ГБ, двойным выходом HDMI, а также возможностью подключения 4G LTE. Умещается все это в тонком корпусе (точные габариты производителем не указаны). Вентилятор отсутствует, сказано в описаниии продукта.

Технические характеристики мини-ПК Apcsilmic Dot 1:

SoC — Qualcomm Snapdragon SC7180 Snapdragon 7c) с восьмиъядерным процессором Qualcomm Kryo 468 (2x Cortex-A76, 6x Cortex-A55) с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический процессор Adreno 618.

Доступны три версии: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ, 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ. Память также можно расширить с помощью карт MicroSD во всех вариантах (максимальный объем не указан).

Видеовыход — 2 порта HDMI с разрешением до 2K (2560 × 1440).

Аудио — 3,5-мм разъем для микрофона, 3,5-мм стереофонический аудиоразъем.

Сеть — 10/100M Ethernet. Двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.1 с антенной SMA. Дополнительный 4G LTE со слотом для SIM-карты и антенной SMA.

USB — 1 порт USB 3.0, 2 порта USB 2.0.

Источник питания — 12 В через разъем постоянного тока.

Мини-ПК поставляется с адаптером питания 12 В, кабелем HDMI, антеннами WiFi и 4G (для моделей с поддержкой 4G), руководством пользователя и креплением для монитора. Windows 11 Arm предварительно установлена, но это нелицензионная версия. Пользователям придется приобрести лицензию Windows у Apcsilmic или Microsoft, чтобы активировать ОС.

Мини-ПК Apcsilmic Dot 1 с Windows 11 доступен по цене от 229 долларов с 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти и без 4G LTE. В 309 долларов обойдется модель с 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти eMMC и возможностью подключения 4G LTE.