Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10

Ютубер из Канады сравнил разницу между оригинальными Apple AirPods и их дешевой копией с Temu за $10.





Вместо сравнения характеристик, качества и цены, мужчина просканировал оба устройства и посмотрел на их начинку. На первый взгляд, как оригинал, так и дешевая копия очень похожи, за исключением разве что логотипа. Однако сканирование продемонстрировало большую разницу между фирменными Apple AirPods и копией с Temu.

Пользователи преимущественно стремятся покупать оригинал, однако на рынке полно подделок под AirPods, которые очень трудно отличить от оригинальных, по крайней мере пока не начнешь пользоваться. Если наушники покупаются не у проверенного продавца с десятками тысяч положительных отзывов и не непосредственно в Apple, Amazon, Amazon Refurbished или на аналогичных платформах, то, скорее всего, речь будет идти о подделке.





Некоторые считают, что достаточно сверить такие данные, как гарантийный талон или серийный номер, но это тоже не работает, потому что эти номера легко подделать. Некоторые подделки настолько изящны, что в определенной степени имитируют функции оригинальных AirPods. Например, существуют поддельные AirPods, которые могут автоматически обнаруживать устройства в вашем iCloud (например, MacBook и iPhone) и беспрепятственно подключаться к обоим. Однако все становится понятным, когда начинаешь пользоваться ими, поскольку их качество никак не соответствует оригиналу.

Ютубер Inside Everything провел тщательное сканирование Apple AirPods и AirPods с Temu. Он просканировал оба продукта с помощью компьютерного томографа, чтобы увидеть, что у них внутри. Обе модели имеют схожую базовую конструкцию. Однако подделки лишены таких элементов, как микрофон обратной связи для активного шумоподавления. В них также используются значительно более дешевые материалы. Вместо металла, как в оригинальных Apple AirPods, в подделках используется пластик.

Хотя Apple либо производит, либо модифицирует почти каждый компонент на заказ, в устройствах Temu используются стандартные компоненты, купленные по низкой цене, что вполне логично. Кроме того, наушники Temu AirPods, очевидно, несовместимы с другими продуктами Apple и CarPlay.

Источник: SupercarBlondie