Apple добавляет два новых уровня хранения на iCloud – на 6 и 12 ТБ

Хотя для нужд обычного пользователя вряд ли понадобится так много места – эти планы будут полезны для фото- и видеографов, которые получат обновления камер на новом iPhone 15.

Ранее максимальный объем памяти для индивидуального аккаунта iCloud составлял 2 ТБ за $9,99 в месяц, однако с 18 сентября Apple предложит тарифные планы на 6 и 12 ТВ (по цене $29,99 и $59,99 в месяц соответственно для США).

Как и в других тарифных планах iCloud+, хранилищем можно пользоваться совместно с другими людьми – сейчас до 6 человек через Family Sharing.

Новые премиальные уровни хранения также получат другие функции iCloud+, такие, как HomeKit Secure Video, функции конфиденциальности Hide My Email и Private Relay и т.д.

Непонятно, можно ли совместить эти планы с подпиской Apple One Premier, чтобы добавить еще 2 ТБ памяти, доведя общий объем до 14 ТБ.

Источник: 9to5mac, techcrunch