Новости Софт 13.09.2023 в 15:16

Apple добавляет два новых уровня хранения на iCloud – на 6 и 12 ТБ

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple добавляет два новых уровня хранения на iCloud – на 6 и 12 ТБ

Хотя для нужд обычного пользователя вряд ли понадобится так много места – эти планы будут полезны для фото- и видеографов, которые получат обновления камер на новом iPhone 15.

Ранее максимальный объем памяти для индивидуального аккаунта iCloud составлял 2 ТБ за $9,99 в месяц, однако с 18 сентября Apple предложит тарифные планы на 6 и 12 ТВ (по цене $29,99 и $59,99 в месяц соответственно для США).

Как и в других тарифных планах iCloud+, хранилищем можно пользоваться совместно с другими людьми – сейчас до 6 человек через Family Sharing.

Новые премиальные уровни хранения также получат другие функции iCloud+, такие, как HomeKit Secure Video, функции конфиденциальности Hide My Email и Private Relay и т.д.

Непонятно, можно ли совместить эти планы с подпиской Apple One Premier, чтобы добавить еще 2 ТБ памяти, доведя общий объем до 14 ТБ.

Источник: 9to5mac, techcrunch

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Lenovo Thinkpad Х220 – космічний імператор або «ласкаво просимо в секту»!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Посты
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Посты
Ігровий ноутбук — пристрій якого ніколи не існувало
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить