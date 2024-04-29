Apple iPad Pro выйдет с процессором M4, iPhone 16 получит чип A18 с ИИ — Марк Гурман

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новый iPad Pro получит процессор M4 начнет переход Apple к устройствам с искусственным интеллектом. Ранее он сообщал, что Apple ускоряет обновление процессоров для компьютеров и планирует выпустить чип M4 с новыми iMac, MacBook Pro и Mac mini в этом году. По последним данным журналиста, первым устройством с чипами M4 может стать именно Apple iPad Pro.

Существует большая вероятность того, что iPad Pro выйдет с чипом M4, а не M3, как предполагалось ранее. Также Apple будет позиционировать планшет как свое первое устройство с искусственным интеллектом. Компания должна ускоряться, чтобы не отстать еще больше в гонке за ИИ в портативных устройствах, которую начали конкуренты.

Презентация нового iPad Pro накануне накануне WWDC помогла бы Apple сконцентрировать внимание на своей стратегии по чипам искусственного интеллекта. На WWDC компания могла бы сосредоточиться на раскрытии возможностей искусственного интеллекта, которые будут частью iPadOS 18 позже в этом году. Гурман надеется, что Apple представит чип A18 с возможностями искусственного интеллекта в линейке iPhone 16.

Однако журналисткаже, что новое устройство и процессор «не спроектированы вокруг ИИ» — это в значительной степени элемент маркетинга. По его словам, аппаратное обеспечение с более впечатляющими возможностями выйдет позже.

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