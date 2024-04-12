Apple выпустит iMac, MacBook Pro и Mac mini с процессорами M4 и функциями ИИ в этом году — Марк Гурман

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple, стремясь повысить низкие продажи, готовится обновить всю линейку компьютеров и ноутбуков Mac с помощью нового поколения собственных процессоров, разработанных с акцентом на искусственном интеллекте.

Компания выпустила компьютеры Mac с чипами M3 лишь пять месяцев назад, но уже приближается к следующему поколению, процессорам M4. Новый чип получит по меньшей мере три модификации.

Apple планирует выпустить обновленные компьютеры в конце этого года и продолжить в начале следующего. Выйдут новые iMac, недорогой 14″ MacBook Pro, высококачественные 14″ и 16″ MacBook Pro, а также Mac mini — все с чипами M4, но планы все еще могут измениться. Apple планирует продолжить производство Mac на M4 в течение 2025 года. Это включает обновление для 13″ и 15″ MacBook Air до весны, Mac Studio примерно в середине года и Mac Pro позже 2025 года.

Линейка чипов M4 включает версию начального уровня под названием Donan, более мощные модели под названием Brava и топовый процессор под кодовым названием Hidra. Компания планирует осветить возможности обработки компонентов искусственным интеллектом и то, как они будут интегрироваться со следующей версией macOS в июне на ежегодной конференции разработчиков Apple.

Чип Donan будет доступен для MacBook Pro начального уровня, новых MacBook Air и недорогой версии Mac mini, тогда как чипы Brava будут работать с высококлассными MacBook Pro и более дорогой версией Mac mini. Для Mac Studio Apple тестирует версии как с еще не выпущенным процессором поколения M3, так и с вариацией процессора M4 Brava. Самый дорогой настольный компьютер Apple, Mac Pro, получит новый чип Hidra.

Apple рассматривает возможность позволить своим настольным компьютерам Mac высокого класса поддерживать до пол терабайта памяти. Текущие Mac Studio и Mac Pro имеют до 192 гигабайта — это меньше, чем у предыдущих Mac Pro от Apple, которые использовали процессор Intel и обрабатывали до 1,5 ТБ. В собственных процессорах Apple память интегрирована в сам чип, что затрудняет ее добавление.

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В этом году Apple уделяет большое внимание новым функциям искусственного интеллекта. Компания планирует представить ряд новых функций на июньской конференции. Большая часть этих функций разработана для работы на самих устройствах, а не на удаленных серверах, а более быстрые чипы помогут внедрить эти усовершенствования. Apple также планирует обновить процессор iPhone в этом году, с ориентацией на ИИ.

Новые компьютеры Mac разрабатываются после падения продаж Mac на 27% в прошлом финансовом году, который завершился в сентябре. В праздничный период прибыль компании от линейки компьютеров осталась неизменной. В октябре прошлого года Apple попыталась вдохнуть новую жизнь в бизнес Mac с помощью процессоров M3, но эти процессоры не принесли значительных улучшений в производительности по сравнению с M2. Apple также пытается догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта.