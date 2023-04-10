Apple iPhone 15 Pro получит на 28,6% более тонкие рамки экрана – утечка фото защитных стекол и файлов CAD

Свежая утечка раскрывает внешний вид лицевой стороны Apple iPhone 15 Pro. Главная особенность – экстремально тонкие рамки со всех сторон, их ширина уменьшена на 28,6%. Фото защитных стекол опубликовал @IceUniverse, который обычно предоставляет достоверную информацию.

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От продукции других компаний iPhone отличается полностью плоским экраном и одинаковым размером рамок, без утолщений вверху или внизу. Актуальный дизайн был разработан для линейки iPhone 14 и получил улучшение в новом поколении. Вот как менялась толщина рамок:

iPhone 13 Pro – 2,42 мм

iPhone 14 Pro – 2,17 мм (уменьшена на 10%)

iPhone 15 Pro – 1,55 мм (уменьшена на 28,6%)

Помимо опубликованных фото стекол изменения подтверждают просочившиеся в сеть файлы CAD. В целом сведения выглядят настолько достоверными, насколько вообще это возможно для утечки.

Возможно, более тонкая рамка станет эксклюзивом серии Pro: обычные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus по-прежнему будут иметь более толстые рамки. Только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra получат улучшение дизайна. Кроме экрана, iPhone 15 Pro получит множество других изменений:

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Разъем USB-C вместо проприетарного Lightning

Тактильные кнопки питания и громкости вместо физических

Новый процессор Apple A17 Bionic

8 ГБ оперативной памяти (вместо 6 ГБ)

Титановую раму и меньший вес

Также ожидается новая камера в более крупной модели iPhone 15 Ultra (условно также называемой iPhone 15 Pro Max). Топовый iPhone получит совершенно новый объектив с перископом и дальним зумом. По слухам, это может быть x6-кратное оптическое увеличение (против x3 сейчас).

Предварительно известно, что все новые iPhone получат новые функции ПО камеры и новые алгоритмы цифровой обработки и камеру на 48 МП. Обычные модели iPhone 15, iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат чип A16 Bionic, который в настоящее время используется в семействе iPhone 14 Pro.

Источник: Phone Arena