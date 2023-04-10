Новости Устройства 10.04.2023 в 13:45

Apple iPhone 15 Pro получит на 28,6% более тонкие рамки экрана – утечка фото защитных стекол и файлов CAD

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Apple iPhone 15 Pro получит на 28,6% более тонкие рамки экрана – утечка фото защитных стекол и файлов CAD

Свежая утечка раскрывает внешний вид лицевой стороны Apple iPhone 15 Pro. Главная особенность – экстремально тонкие рамки со всех сторон, их ширина уменьшена на 28,6%. Фото защитных стекол опубликовал @IceUniverse, который обычно предоставляет достоверную информацию.

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От продукции других компаний iPhone отличается полностью плоским экраном и одинаковым размером рамок, без утолщений вверху или внизу. Актуальный дизайн был разработан для линейки iPhone 14 и получил улучшение в новом поколении. Вот как менялась толщина рамок:

  • iPhone 13 Pro – 2,42 мм
  • iPhone 14 Pro – 2,17 мм (уменьшена на 10%)
  • iPhone 15 Pro – 1,55 мм (уменьшена на 28,6%)

Помимо опубликованных фото стекол изменения подтверждают просочившиеся в сеть файлы CAD. В целом сведения выглядят настолько достоверными, насколько вообще это возможно для утечки.

Apple iPhone 15 Pro

Возможно, более тонкая рамка станет эксклюзивом серии Pro: обычные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus по-прежнему будут иметь более толстые рамки. Только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra получат улучшение дизайна. Кроме экрана, iPhone 15 Pro получит множество других изменений:

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Также ожидается новая камера в более крупной модели iPhone 15 Ultra (условно также называемой iPhone 15 Pro Max). Топовый iPhone получит совершенно новый объектив с перископом и дальним зумом. По слухам, это может быть x6-кратное оптическое увеличение (против x3 сейчас).

Предварительно известно, что все новые iPhone получат новые функции ПО камеры и новые алгоритмы цифровой обработки и камеру на 48 МП. Обычные модели iPhone 15, iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат чип A16 Bionic, который в настоящее время используется в семействе iPhone 14 Pro.

Утечка: iPhone 15 Pro получит унифицированную кнопку громкости и кнопку отключения звука

Источник: Phone Arena


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