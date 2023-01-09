Все Apple iPhone 15 получат Dynamic Island и USB-C, новый iPhone SE больше не планируется — Марк Гурман и Мин-Чи Куо

Apple планирует использовать Dynamic Island во всех четырех iPhone 15, которые будут выпущены в конце 2023 года. В настоящее время «остров» есть только у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что серия iPhone 15 будет предлагать те же размеры экранов, что были в iPhone 14. По его сведениям, названия моделей останутся такими же – в них поменяют лишь номер поколения.

Dynamic Island – область в верхней части дисплея iPhone, которая заменяет выемку, имевшуюся на предыдущих моделях. С помощью ПО Dynamic Island принимает различные формы и поддерживает живые действия, отображает системные предупреждения и другую информацию. Более ранние инсайды уже утверждали, что Dynamic Island будет доступен на всех четырех моделях iPhone 15 – теперь эту информацию подтвердил Гурман.

Другое подтвержденное нововведение – USB-C вместо Lightning на всех четырех моделях. USB-C является универсальным стандартом зарядки и обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем Lightning. Поддержки единого универсального стандарта зарядки требует и Евросоюз.

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По словам Гурмана, iPhone 15 Pro получит титановую рамку с сенсорными кнопками регулировки громкости. Taptic Engine будет имитировать ощущение нажатия кнопок, аналогично тому, как работают кнопка «Домой» в iPhone SE и новые трекпады MacBook.

А вот сам iPhone SE скоро может уйти в историю. По словам Мин-Чи Куо, Apple проинформировала поставщиков об отмене выпуска своего недорогого смартфона четвертого поколения в 2024 году. Ранее аналитик утверждал, что выпуск нового iPhone SE будет отменен или отложен, но теперь он твердо уверен в отмене.

По ранним сведениям, Apple планировала представить первый собственный чип 5G в iPhone SE четвертого поколения – очевидно, теперь этого не случится. Вероятно, Apple продолжит полагаться на чипы 5G от Qualcomm до 2024 года, в сериях iPhone 15 и 16. iPhone SE должен был стать тестовой платформой для собственного варианта 5G. Это было вызвано опасением недостаточной мощности чипа в сравнении с решением конкурентов.

iPhone SE третьего поколения был выпущен в марте прошлого года с модемом 5G Qualcomm Snapdragon X57. Скорее всего, что модели iPhone 15 будут использовать модем Snapdragon X70, а iPhone 16 – еще не анонсированный Snapdragon X75.

Ожидается, что Apple, как обычно, анонсирует серию iPhone 15 в сентябре.