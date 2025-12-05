Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости

Новый iPhone Air выглядит эффектно и технологически продвинуто, но его рыночный путь больше похож на резкое пике, чем на мягкую посадку. За первые десять недель после старта продаж он потерял 47,7% стоимости при перепродажах — это худший результат среди всех моделей iPhone, вышедших с 2022 года. Спрос почти нулевой, а сообщения об остановке производства лишь ускоряют падение интереса. Владельцы комплектаций с 1 ТБ проигрывают больше всего: именно эта версия обесценивается быстрее всего.

Целая линейка iPhone 17 выглядит стабильнее. По данным SellCell, среднее обесценивание серии составляет 34,6% за те же десять недель. Для сравнения: iPhone 16 потерял 39%, а iPhone 14 — 36,6%. В то же время линейка iPhone 15 до сих пор держит статус чемпиона по перепродаже: за аналогичный период она сдала лишь 31,9% стоимости.

Остальные модели iPhone 17 держится увереннее. Они сохраняют на 9,7% больше стоимости по сравнению с iPhone Air. Лучше всего чувствуют себя флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Версия Pro Max с 256 ГБ потеряла 26,1%, а модификация с 512 ГБ — 30,3%. Самая странная ситуация у модели с 2 ТБ памяти: она просела на 41,2%, что намекает на слабый интерес к сверхобъемным конфигурациям. Только iPhone Air в версиях на 512 ГБ и 1 ТБ падает быстрее.

В среднем сверхтонкий 5,6-мм iPhone Air обесценивается на 44,3%. Модель с 1 ТБ держит антирекорд: 47,7% стоимости ушло за менее чем три месяца. При такой динамике владельцы вряд ли смогут выгодно продать смартфон в этом году, а ситуация в 2026-м, со стартом iPhone 18 и складного iPhone Fold, станет еще сложнее. Программа trade-in традиционно будет работать, но владельцы Air, которые ежедневно пользуются устройством, почти наверняка получат более низкую сумму, чем ожидают. Самый практичный шаг — перейти на другую модель iPhone 17 с более низким объемом памяти, если планировать обновление в 2026-м.

Хотя Apple iPhone Air технически выглядит интересно, но рынок голосует кошельком. В то время, когда стоимость iPhone 17 Pro держится крепко, владельцы Air сталкиваются с резким обесцениванием и рискуют потерять еще больше во время будущих апгрейдов.

Источник: wccftech