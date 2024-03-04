Apple iPhone SE 4 будет иметь рамку как у iPhone 14 и экран с вырезом, — рендеры

Apple работает над четвертым поколением iPhone SE, и с новыми рендерами мы имеем очередное подтверждение, что этот, относительно доступный смартфон будет базироваться на модели iPhone 14.

CAD-рендеры нового телефона опубликовал сайт 91mobiles. Согласно этим данным, телефон будет иметь корпус iPhone 14 (который также достаточно близок к iPhone 13 и iPhone 12), но с одной камерой на задней панели. Неизвестно, сохранит ли Apple устаревший датчик на 12 Мп, или добавит камеру с большим разрешением.

Источники подтверждают, что iPhone SE 4 будет иметь OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма. Это значительное улучшение по сравнению с 4,7-дюймовым дисплеем iPhone SE 5G, еще с физической кнопкой на передней панели, совмещенной с сенсором отпечатка пальца.

На этих CAD-рендерах нет кнопки «Действие» или переключателя отключения звука рядом с клавишами громкости, что странно. Ожидается, что телефон появится в 2025 году.

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