Apple iPhone SE 4 получит батарею от iPhone 14 ─ на 1261 мАч больше, чем у предшественника

По слухам, в 2024 году Apple выпустит новую версию доступного смартфона iPhone SE 4. Как ожидается, это устройство получит дизайн, напоминающий внешний вид iPhone 14. Новые слухи утверждают, что iPhone SE 4 позаимствует у iPhone 14 еще и батарею.

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Отмечается, что прототипы iPhone SE 4 с идентификатором устройства D59 были оснащены литий-ионными батареями с кодом модели A2863. Это тот же аккумулятор, который используется в iPhone 14, он обладает емкостью 3279 мАч.

Источник утверждает, что это подтверждает и внутренняя конструкторская документация iPhone SE 4. Если Apple будет использовать батарею A2863 для iPhone SE 4, емкость аккумулятора в новой модели возрастет на 1261 мАч по сравнению с iPhone SE 3.

Однако стоит отметить, что эта информация относится к предсерийным экземплярам. До выпуска конечной потребительской версии в конструкцию смартфона еще могут внести изменения.

Предыдущие слухи также утверждали, что iPhone SE 4 будет оснащен OLED-дисплеем от BOE. Это сделает его первой моделью SE, которая откажется от ЖК-дисплея. Также сообщается, что смартфон оснащен кнопкой Action Button и портом USB-C.

Источник: gsmarena