Apple купила компанию PowerbyProxi,специализирующуюся на создании модулей беспроводной зарядки на базе стандарта Qi

Apple купила малоизвестную компанию PowerbyProxi, занимающуюся разработками в сфере беспроводной подзарядки устройств. Сумма сделки не уточняется.

Компания PowerbyProxi была основана в 2007 году предпринимателем Феди Мишрики в виде венчурного ответвления от Университета Окленда. Она специализируется на разработке небольших модулей, совместимых со стандартом Qi, которые позволяют передавать энергию беспроводным способом на достаточно крупные устройства, например, роботы, дроны, медицинское оборудование.

Как правило, Apple не комментирует информацию о покупке тех или иных компаний. Но в данном случае было сделано исключение. Исполнительный вице-президент направления аппаратных разработок Дэн Риккио заявил, что «команда станет отличным дополнением, поскольку Apple работает над созданием беспроводного будущего».

Добавим, PowerbyProxi создаёт зарядные модули, которые способны передавать до 100 Вт энергии беспроводным способом. Не исключено, что Apple в дальнейшем будет использовать эти наработки для реализации технологии беспроводной зарядки для крупных устройств, например, ноутбуков MacBook. В следующем году Apple намерена выпустить зарядную поверхность AirPower, которая позволит одновременно заряжать любой смартфон iPhone со стеклянной задней панелью, умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

Источник: The Verge