Apple начала продавать восстановленные iPhone 7 и 7 Plus, но в этот раз скидка незначительна

Компания Apple, как известно, наряду с полностью новой техникой продает еще и восстановленную продукцию, обеспечивая ее полноценной гарантией (обычная годовая + право заказать расширенную гарантию Apple Care)

В названии таких товаров присутствует слово Refurbished, которое означает, что устройство ранее было в использовании или же поступило в магазин восстановленным после ремонта. Такие устройства продаются со скидкой. Вчера Apple обновила соответствующий раздел онлайн-магазина с восстановленной продукцией, предложив всем желающим смартфоны iPhone 7 и 7 Plus. Сразу отметим, что в данном случае скидка весьма скромная.

В случае восстановленного iPhone 7 выгода в сравнении с полностью новым устройством составляет от $50 до $70 в зависимости от модификации. В частности, за подержанные iPhone 7 с 32, 128 и 256 ГБ флэш-памяти просят $499, $589 и $679. На покупке поддержанного iPhone 7 Plus можно сэкономить от $70 до $80 в сравнении с полностью новым устройством. За модель с 32 ГБ флэш-памяти просят $599, а за версию на 128 ГБ – $689. Версия с 256 ГБ флэш-памяти пока в варианте БУ не предлагается.

Остается добавить, что Apple начала продавать восстановленные iPhone в ноябре 2016 года, первыми моделями, доступными в версии Refurbished стали iPhone 6s. То есть, если восстановленные iPhone 6s появились сразу после запуска iPhone 7, то поддержанные iPhone 7 пришли с трехмесячным опозданием. Да, в случае iPhone 6s скидка была более $100.

Источник: The Verge