Apple начнет собирать в Индии смартфоны iPhone 6S для экономии на налогах

Согласно информации издания The Economic Times, компания Apple запустит производство смартфонов iPhone 6S в Индии, чтобы избежать дополнительного налогообложения на этом масштабном рынке. С 2017 года в Индии уже собирают бюджетную модель iPhone SE, так что Apple не придется разворачивать производство с нуля, а будет достаточно открыть несколько новых сборочных линий на базе контрактного производителя Wistron в Бангалоре.

Напомним, что индийские власти ввели в феврале текущего года дополнительные пошлины на товары, поступающие в страну из других стран, благодаря чему наценка на такие товары увеличилась на 15-20%. Сборка смартфонов Apple в Индии позволит избежать такой наценки, однако это не значит, что стоимость iPhone 6S в Индии автоматически сократится.

Таким образом производитель просто снизит свои издержки, что позволит ему зарабатывать больше на каждом проданном смартфоне. Также не стоит забывать о более удобной логистике, которая позволит не только сэкономить, но и сократить время поставок собранных устройств в магазины страны.

Впрочем, если того будет требовать рыночная и конкурентная ситуация, то Apple с большей вероятностью сможет сделать ценники более привлекательными для покупателей. Пока новые сборочные линии смартфонов iPhone 6S не выйдут на запланированные мощности, Apple продолжит импортировать эту модель из Китая в Индию, однако после некоторого промежутка времени в компании надеются полностью закрывать потребности данного рынка за счет локального производства.

Источник: The Verge