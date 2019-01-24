Apple наняла бывшего сотрудника Samsung и LG, занимавшегося разработкой аккумуляторов

Компания Apple обратилась к услугам бывшего руководителя Samsung по имени Сунхо Энн, чтобы тот стал глобальным руководителем направления Battery Developments. Эта новая должность очередной раз усиливает гипотезу о намерении Apple разрабатывать и, в конечном итоге, производить аккумуляторы.

Бывший руководитель Samsung начал работу в Apple в декабре прошлого года. Об этом свидетельствует его профиль в LinkedIn. О нём также известно, что у него был 4-летний опыт работы в подразделении Samsung SDI, специализирующемся на выпуске аккумуляторов. Во время работы в Samsung Сунхо Энн занимал три должности старшего вице-президента. Кроме того, он работал над материалами и технологиями аккумуляторных ячеек следующего поколения, предназначенных для целого ряда потребительских устройств, включая смартфоны, электроинструменты и электромобили. До своей работы в Samsung Сунхо Энн работал 17 лет в LG Chem в качестве вице-президента, отвечающего за разработку аккумуляторов. После этого он некоторое время был профессором в Национальном институте науки и техники Ульсана, где занимался вопросами энергетики и химических технологий.

Несмотря на соперничество в некоторых сегментах рынка, Samsung является одним из основных поставщиков компонентов для техники Apple. Корейская компания включена в перечень 200 лучших поставщиков Apple по состоянию на февраль 2018 года. Однако в последние несколько лет Apple пытается снизить свою зависимость от сторонних поставщиков. Привлечение нового сотрудника с таким опытом, как у Сунхо Энн, может говорить о том, что Apple стремится уменьшить свою зависимость от сторонних поставщиков и в сфере аккумуляторов.

Источник: gizmochina