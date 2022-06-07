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Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

6 июня Apple объявила лауреатов традиционной ежегодной премии Design Awards, присуждаемой купертинским гигантом разработчикам iOS-приложений и игр за выдающийся дизайн, инновации, изобретательность и технические достижения. В этом году на Apple Design Awards шесть номинаций: инклюзивность, увлечения и развлечения, интерактивное взаимодействие, социальное влияние, визуальный ряд и графика и инновации. В каждой номинации по два победителя — игра и приложение. Их выбрали из 36 финалистов.

«Инклюзивность»

  • Procreate от Savage Interactive (Австралия) — графический редактор для iPad, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

  • Wylde Flowers от Studio Drydock (Австралия) — эксклюзив Apple Arcade. Это фэнтезийный симулятор жизни и фермерства, отличающийся, среди прочего, репрезентацией персонажей ЛГБТКИА+.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

«Увлечения и развлечения»

  • (Not Boring) Habits от  Andy Works LLC (США) — приложение для отслеживания задач и привычек, выгодно отличающееся от других своим оригинальным оформлением, геймификацией и возможностью получать награды за достижение тех или иных целей.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

  • Overboard! от inkle (Великобритания) — нелинейная головоломка-детектив, предлагающая игроку перенестись в 1935 год на круизное судно SS Hook, плывущее из Лондона в Нью-Йорк, и перевоплотиться в Веронику Вилленси, которая убивает своего мужа и сбрасывает его тело с борта лайнера.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

«Интерактивное взаимодействие»

  • Slopes от Breakpoint Studio (США) полезное приложение для ценителей зимних видов спорта, предоставляющее пользователям интуитивно понятный дневник катания на лыжах и сноуборде, используя GPS на iPhone или Apple Watch, чтобы отслеживать расстояние и скорость. Отдельное внимание разработчики уделили социальной составляющей.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

  • A Musical Story от Glee-Cheese Studio (Франция) – минималистическая музыкальная игра в стиле 70-х. Геймплейно она приключенческая визуальная новелла с ритм-элементами. В центре сюжета — юноша Габриэл, пытающийся справиться с ситуацией с помощью своих музыкальных воспоминаний.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

«Социальное влияние»

  • Rebel Girls от Rebel Girls Inc. (США) — приложение-сборник историй влиятельнейших женщин мира, среди которых Рут Бейдер Гинзбург, Симона Байлс и Фрида Кало. Темы охватывают карьеру, культуру и десятилетие, а голоса и сопроводительные иллюстрации для текста созданы женщинами и небинарными художниками со всего мира.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

  • Gibbon: Beyond the Trees от Broken Rules (Австрия) это еще один эксклюзив Apple Arcade. Аркадный платформер о жизни семейства гиббонов в джунглях от авторов Old Man’s Journey, затрагивающий непростую тему влияния деятельности человека на окружающую среду.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

«Инновации»

  • Odio от Volst (Нидерланды) приложение для создания эмбиент-музыки с объемным звучанием Spatial Audio и отслеживанием положения головы.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

  • MARVEL Future Revolution от Netmarble Corp. (Южная Корея) приключенческая Action RPG с открытым миром и героями Marvel от Netmarble Games.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

«Визуальный ряд и графика»

  • Halide Mark II от  Lux Optics (США) приложение для камеры iPhone с удобным интерфейсом и функциями как для новичков, так и профессионалов.

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

  • LEGO Star Wars: Castaways от Gameloft (Канада) RPG с открытым миром и поддержкой мультиплеера по вселенной «Звездных войн».

Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года


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