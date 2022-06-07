Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

6 июня Apple объявила лауреатов традиционной ежегодной премии Design Awards, присуждаемой купертинским гигантом разработчикам iOS-приложений и игр за выдающийся дизайн, инновации, изобретательность и технические достижения. В этом году на Apple Design Awards шесть номинаций: инклюзивность, увлечения и развлечения, интерактивное взаимодействие, социальное влияние, визуальный ряд и графика и инновации. В каждой номинации по два победителя — игра и приложение. Их выбрали из 36 финалистов.
«Инклюзивность»
- Procreate от Savage Interactive (Австралия) — графический редактор для iPad, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями.
- Wylde Flowers от Studio Drydock (Австралия) — эксклюзив Apple Arcade. Это фэнтезийный симулятор жизни и фермерства, отличающийся, среди прочего, репрезентацией персонажей ЛГБТКИА+.
«Увлечения и развлечения»
- (Not Boring) Habits от Andy Works LLC (США) — приложение для отслеживания задач и привычек, выгодно отличающееся от других своим оригинальным оформлением, геймификацией и возможностью получать награды за достижение тех или иных целей.
- Overboard! от inkle (Великобритания) — нелинейная головоломка-детектив, предлагающая игроку перенестись в 1935 год на круизное судно SS Hook, плывущее из Лондона в Нью-Йорк, и перевоплотиться в Веронику Вилленси, которая убивает своего мужа и сбрасывает его тело с борта лайнера.
«Интерактивное взаимодействие»
- Slopes от Breakpoint Studio (США) — полезное приложение для ценителей зимних видов спорта, предоставляющее пользователям интуитивно понятный дневник катания на лыжах и сноуборде, используя GPS на iPhone или Apple Watch, чтобы отслеживать расстояние и скорость. Отдельное внимание разработчики уделили социальной составляющей.
- A Musical Story от Glee-Cheese Studio (Франция) – минималистическая музыкальная игра в стиле 70-х. Геймплейно она приключенческая визуальная новелла с ритм-элементами. В центре сюжета — юноша Габриэл, пытающийся справиться с ситуацией с помощью своих музыкальных воспоминаний.
«Социальное влияние»
- Rebel Girls от Rebel Girls Inc. (США) — приложение-сборник историй влиятельнейших женщин мира, среди которых Рут Бейдер Гинзбург, Симона Байлс и Фрида Кало. Темы охватывают карьеру, культуру и десятилетие, а голоса и сопроводительные иллюстрации для текста созданы женщинами и небинарными художниками со всего мира.
- Gibbon: Beyond the Trees от Broken Rules (Австрия) — это еще один эксклюзив Apple Arcade. Аркадный платформер о жизни семейства гиббонов в джунглях от авторов Old Man’s Journey, затрагивающий непростую тему влияния деятельности человека на окружающую среду.
«Инновации»
- Odio от Volst (Нидерланды) — приложение для создания эмбиент-музыки с объемным звучанием Spatial Audio и отслеживанием положения головы.
- MARVEL Future Revolution от Netmarble Corp. (Южная Корея) — приключенческая Action RPG с открытым миром и героями Marvel от Netmarble Games.
«Визуальный ряд и графика»
- Halide Mark II от Lux Optics (США) — приложение для камеры iPhone с удобным интерфейсом и функциями как для новичков, так и профессионалов.
- LEGO Star Wars: Castaways от Gameloft (Канада) — RPG с открытым миром и поддержкой мультиплеера по вселенной «Звездных войн».