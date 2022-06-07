Apple назвала лучшие iOS-приложения и игры 2022 года

Overboard!

от inkle (Великобритания) — нелинейная головоломка-детектив, предлагающая игроку перенестись в 1935 год на круизное судно SS Hook, плывущее из Лондона в Нью-Йорк, и перевоплотиться в Веронику Вилленси, которая убивает своего мужа и сбрасывает его тело с борта лайнера.