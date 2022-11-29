Илон Маск заявил, что Apple «пригрозила убрать» Twitter из App Store

Илон Маск начал информационную атаку на компанию Apple. Сначала он раскритиковал правила App Store на фоне заявлений, что Apple «пригрозила убрать» Twitter из своего магазина. По словам Маска, компания «не скажет нам, почему» у нее проблемы с Twitter, но такие угрозы есть.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022



В последующих твитах Маск выступил против 30-процентного «налога» Apple на покупки в приложениях и заявил, что владелец App Store «подверг цензуре» других разработчиков. Он также сказал, что Apple «почти прекратила рекламу в Twitter». Хотя на фоне череды скандалов, преследующих Twitter после покупки платформы Маском, многие крупные рекламодатели отказываются от дальнейшего сотрудничества с сервисом.

Отметим, это не первый случай, когда у Apple и Twitter возникают разногласия. В недавней статье The New York Times бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот заявил, что рецензенты Apple App Store часто помечают как неподобающий контент в Twitter во время процесса проверки приложений.

«В то время, когда я работал в Twitter, представители магазинов приложений регулярно высказывали опасения по поводу контента, доступного на нашей платформе», — написал Рот, заявив, что рецензенты приложений отмечали случаи расистских оскорблений и наготы в сервисе.

Маск не уточнил, в чём именно заключаются разногласия в этот раз. Он не указал, ограничивает ли Apple выход новой версии приложения или намерена полностью удалить Twitter из App Store. Сама Apple пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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Добавим, на днях Илон Маск допустил возможность выпуска собственного смартфона tELONphone, если Apple и Google запретят Twitter в своих магазинах приложений.

Источник: Engadget