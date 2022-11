Илон Маск заявил, что Apple «пригрозила убрать» Twitter из App Store

Илон Маск начал информационную атаку на компанию Apple. Сначала он раскритиковал правила App Store на фоне заявлений, что Apple «пригрозила убрать» Twitter из своего магазина. По словам Маска, компания «не скажет нам, почему» у нее проблемы с Twitter, но такие угрозы есть.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022