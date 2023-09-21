Новости Устройства 21.09.2023 в 17:20

Apple очень старается создать собственный модем 5G для iPhone на замену Qualcomm. Пока получается не очень [Расследование WSJ]

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Юрій Орос

Автор новин

5G-модем iPhone 15 Pro стал быстрее на 24% относительно iPhone 14 Pro, обещает порадовать лучшим энергопотреблением, большей скоростью и лучшей передачей данных на больших расстояниях. Однако, несмотря на большие усилия Apple, и там и там установлены модемы Qualcomm. Apple не справилась с задачей по созданию модема, несмотря на несколько лет, тысячи приглашенных специалистов и миллиардов долларов инвестиций.

Apple очень старается создать собственный модем 5G для iPhone на замену Qualcomm. Пока получается не очень [Расследование WSJ]

Тим Кук поставил задачу создать модем еще в 2018 году, именно тогда в разгаре было судебные разборки Apple и Qualcomm по патентам, передает WSJ. Хотя первая причина — финансы, в прошлом году Apple заплатила Qualcomm около 7,2 млрд долларов за использованные в iPhone чипы.

Apple считала, что сможет повторить успех перехода компьютерных процессоров от Intel к собственной серии М. Использование собственного решения экономит компании от 100 до 150 долларов на каждом компьютере.

Apple очень старается создать собственный модем 5G для iPhone на замену Qualcomm. Пока получается не очень [Расследование WSJ]
Плата iPhone 14

Согласно отчету WSJ, Apple подвела неудачная организация разработки, слишком строгие сроки выполнения и сложность задачи. При создании 5G-модема, необходимо чтобы тот также хорошо работал на множестве беспроводных частот 2G, 3G и 4G. Разработанные прототипы были слишком большими, медленными и перегревались.

Все же, Apple не отказалась от идеи создания своих комплектующих, тем более бывшее модемное подразделение Intel уже выкуплено. Вероятнее всего, Тим Кук и его компания теперь планируют запустить собственный модем с 2026-го, когда закончится контракт на поставку с Qualcomm.

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