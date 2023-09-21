Apple очень старается создать собственный модем 5G для iPhone на замену Qualcomm. Пока получается не очень [Расследование WSJ]

5G-модем iPhone 15 Pro стал быстрее на 24% относительно iPhone 14 Pro, обещает порадовать лучшим энергопотреблением, большей скоростью и лучшей передачей данных на больших расстояниях. Однако, несмотря на большие усилия Apple, и там и там установлены модемы Qualcomm. Apple не справилась с задачей по созданию модема, несмотря на несколько лет, тысячи приглашенных специалистов и миллиардов долларов инвестиций.

Тим Кук поставил задачу создать модем еще в 2018 году, именно тогда в разгаре было судебные разборки Apple и Qualcomm по патентам, передает WSJ. Хотя первая причина — финансы, в прошлом году Apple заплатила Qualcomm около 7,2 млрд долларов за использованные в iPhone чипы.

Apple считала, что сможет повторить успех перехода компьютерных процессоров от Intel к собственной серии М. Использование собственного решения экономит компании от 100 до 150 долларов на каждом компьютере.

Согласно отчету WSJ, Apple подвела неудачная организация разработки, слишком строгие сроки выполнения и сложность задачи. При создании 5G-модема, необходимо чтобы тот также хорошо работал на множестве беспроводных частот 2G, 3G и 4G. Разработанные прототипы были слишком большими, медленными и перегревались.

Все же, Apple не отказалась от идеи создания своих комплектующих, тем более бывшее модемное подразделение Intel уже выкуплено. Вероятнее всего, Тим Кук и его компания теперь планируют запустить собственный модем с 2026-го, когда закончится контракт на поставку с Qualcomm.