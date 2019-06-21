Apple: новые пошлины в отношении Китая станут губительными для нашего бизнеса





Apple заявляет, что пошлины администрации Трампа могут снизить экономический эффект компании и поставить её в невыгодное положение по сравнению с ее международными конкурентами, в частности с китайскими компаниями. В письме Apple торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру компания утверждает, что предлагаемые пошлины, которые повлияют практически на все устройства Apple, включая iPhone, MacBook, AirPods и Apple Watch, повредят сотрудникам Apple в США и её способности внести свой вклад в экономику США.

До сих пор Apple могла более или менее успешно обходить пошлины администрации Трампа, несмотря на свою сильную зависимость от китайского производства. Предыдущие пошлины в отношении Китая обходили стороной устройства Apple с наибольшими объёмами продаж, такие как iPhone и Apple Watch, но затрагивали аксессуары, такие как «адаптеры, зарядные устройства, кабели и шнуры».

Но в мае администрация Трампа объявила о существенном расширении перечня товаров, на которые накладываются пошлина в размере 25% от стоимости. Теперь под действие пошлин попадают почти все категории товаров, которые ранее не были затронуты, включая компьютеры, смартфоны и телевизоры. Офис торгового представителя США в настоящее время запрашивает комментарии по этим пошлинам, поэтому Apple и написала это письмо.

Другие производители ноутбуков и крупные IT-компании, такие как Dell, HP, Intel и Microsoft, также написали письмо, в котором они высказались против этого увеличения.

«Пошлины повредят технологическим лидерам США, мешая им внедрять инновации и конкурировать на мировом рынке», — пишут компании.

Если пошлины вступят в силу, у таких компаний, как Apple, не будет много возможностей избежать их. Один из вариантов — вывести производство из Китая, и Apple уже изучает такую возможность. По данным Nikkei, компания планирует перевести производство в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индия и Вьетнам. Помимо смены места производства, компаниям придётся либо повышать цены на свои товары, что не будет выгодно для потребителей, либо компенсировать пошлины за счёт собственных средств, что приведёт к снижению прибыли.

Напомним, о возможности переноса производства из Китая в компании Apple задумались ещё в прошлом году, когда стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен внедрить пошлину в размере 25% на импорт её устройств.

Источник: The Verge