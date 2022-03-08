Apple отключила онлайн-трансляцию весенней презентации для россии

Компания Apple 8 марта проведет презентацию, на которой должны показать iPhone SE (2022), обновленный Mac mini и бюджетный монитор. Российские пользователи обнаружили, что для них онлайн-трансляция на YouTube недоступна. Также увидеть новинки в прямом эфире не получится и на сайте Apple.

Ранее Apple приостановила все продажи продукции в россии, прекратив весь экспорт. Работа Apple Pay ограничена для банков, на которые наложены санкции. Также Apple ограничивает другие услуги для страны-агрессора. Кроме того, RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами россии.