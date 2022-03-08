Новости

Apple отключила онлайн-трансляцию весенней презентации для россии

Apple отключила онлайн-трансляцию весенней презентации для россии

Компания Apple 8 марта проведет презентацию, на которой должны показать iPhone SE (2022), обновленный Mac mini и бюджетный монитор. Российские пользователи обнаружили, что для них онлайн-трансляция на YouTube недоступна. Также увидеть новинки в прямом эфире не получится и на сайте Apple.

Apple отключила онлайн-трансляцию весенней презентации для россии

Ранее Apple приостановила все продажи продукции в россии, прекратив весь экспорт. Работа Apple Pay ограничена для банков, на которые наложены санкции. Также Apple ограничивает другие услуги для страны-агрессора. Кроме того, RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами россии.

Apple начала показывать аннексированный Крым как часть Украины


Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить