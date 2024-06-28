Apple Pay ошибочно списывает средства с пользователей без покупок — доходит до десятков платежей и до $1500 потерь

Несколько пользователей в Венгрии сообщили, что сервис Apple Pay работает со сбоями, взимая оплаты в тысячи долларов без каких-либо покупок. Похоже, проблема остается актуальной для широкого круга клиентов Apple Pay.

Один из пользователей Apple Pay обнаружил списание со своего счета на сумму почти $1500 в результате 74 транзакции. Другие пользователи из Венгрии также сообщают о безосновательных списаниях небольших сумм. Но в совокупности потери могут быть довольно существенными. Эта проблема проявляется среди клиентов большинства банков в Венгрии.

Некоторые понесенные расходы, возможно, были вызваны ранее отмененными подписками. Сумма, снятая с учетной записи пользователя, соответствует предыдущим транзакциям. Однако это касается не всех случаев и не объясняет десятков списаний средств. Пользователи начали удалять свои карты из Apple Pay, чтобы избежать ошибочных транзакций в сервисе.

Пострадавшие пользователи направляли запросы в свои банки, требуя помощи и решения вопроса о потерянных деньгах. Банки сообщили, что проблема лежит на стороне Apple, и компания потенциально знает об этом и работает над ее решением.

OTP Bank в Венгрии заявил, что с карт в разных банках было совершено «массовое, неоправданное дебетование», и ситуация все еще анализируется относительно того, что вызвало проблему. В то же время заявление на сайте Райффайзен Банка утверждает, что Apple знает о проблеме и работает над ее решением.

Похоже, это проблема на стороне сервера. Для ее устранения не понадобится установка обновления на iPhone или другие устройства.

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Источник: wccftech

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