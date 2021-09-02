



Компания Apple намерена добавить в свои умные часы Apple Watch множество новых функций для здоровья. Среди таких новшеств упоминаются отслеживание тенденций артериального давления, термометр для отслеживания фертильности и сна, обнаружение апноэ во сне (нарушение дыхания, при котором спящий человек перестаёт дышать на некоторые периоды) и обнаружение диабета.

Источники, которые утверждают, что знакомы с планами Apple и имеют доступ к внутренней документации компании, подробно рассказали Wall Street Journal о разработке большого количества новых функций для отслеживания показателей здоровья в Apple Watch. Однако ожидается, что большинство этих новых функций появятся не ранее 2022 года.

Сообщается, что Apple рассматривает возможность добавления термометра в Apple Watch для мониторинга состояния здоровья лишь в следующем году. Функции термометра якобы предназначены для отслеживания фертильности, чтобы дать женщинам лучшее представление об их цикле овуляции. Также термометр позволит улучшить определение закономерностей при отслеживании сна. В будущем также планируется, что этот датчик будет определять, когда у пользователя повышена температура тела.

Функция мониторинга артериального давления позволит определить, когда давление повышается, и может выявить наличие гипертонии. Apple планировала запустить эту функцию в следующем году, но столкнулась с трудностями в её совершенствовании.

В отличие от обычных методов измерения артериального давления с помощью надувной манжеты, система Apple измеряет скорость волны сердцебиения через артерии пользователя с помощью датчиков. Таким образом, Apple Watch смогут показывать пользователю, как меняется его артериальное давление, но не смогут обеспечить базовое измерение систолического и диастолического артериального давления, что вызывает вопросы относительно полезности этой функции. Также сообщается, что Apple якобы изучает мониторинг артериального давления с помощью дополнительного устройства без манжеты.

Сообщается, что компания из Купертино, по-видимому, планирует реализовать обнаружение апноэ во сне с помощью существующего датчика кислорода в крови. Однако возникли проблемы ускоренного разряда батареи при достаточно частом снятии показаний. Apple также намерена предоставлять медицинские рекомендации, когда Apple Watch обнаруживают низкий уровень кислорода в крови.

Планы по внедрению функции обнаружения диабета в Apple Watch также находятся в стадии реализации. Но компания столкнулась с проблемами при неинвазивном измерении уровня глюкозы в крови и пытается добиться прогресса в этой сфере. Apple работает с Национальным университетом Сингапура над исследовательским проектом, который подразумевает обучению образу жизни для людей с преддиабетическим состоянием, использующих устройства для измерения уровня глюкозы в крови от других производителей.

Отмечается, что эти новые функции мониторинга состояния здоровья с помощью Apple Watch в настоящее время изучаются и разрабатываются, но ещё не завершены. В конечном итоге Apple может отложить их или вовсе отменить.

Дополнительно Apple активно работает с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы ведомство утвердило ряд обновлений для существующих моделей Apple Watch. Одно из этих обновлений позволит людям с фибрилляцией предсердий использовать Apple Watch для отслеживания своего состояния с течением времени. Ещё одно обновление позволит Apple Watch предупреждать пользователей о снижении уровня кислорода в крови.

Источник: macrumors