Apple планирует производить четверть всех iPhone в Индии

Apple произвела в Индии больше iPhone 15, чем любую предыдущую модель и планирует продолжать. Компания перенесет четверть своего производства iPhone – более 50 миллионов телефонов – в эту страну в течение следующих двух-трех лет. Однако Китай все равно останется самым крупным поставщиком iPhone с большим отрывом.

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Foxconn и другие поставщики Apple считают, что продвижение в Индию происходит хорошо, поэтому они готовят почву для будущей экспансии, передает Engadget. Первоначально темп компании был медленным из-за проблем с инфраструктурой и мощных профсоюзов, которые помогли установить более ограничительные трудовые правила — например, отказаться от 12-часового рабочего дня.

В начале 2023 года министр торговли Индии заявил, что Apple планирует производить 25 процентов своих телефонов в стране, но никаких временных рамок для этого не было определено. Два-три года означало бы достаточно значительное наращивание производства.

Подрядчик Apple, компания Foxconn, производит iPhone 15 в хорошем темпе на своем заводе в индийском штате Тамилнад. Это часть плана Apple по диверсификации производства перед лицом рисков в цепочке поставок из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Foxconn сейчас строит завод в южном штате Карнатака, открытие которого ожидается в апреле 2024 года, а также еще один мегазавод на черновике.

Пока Apple производила лишь небольшой процент своих iPhone в Индии, и производство новых моделей начиналось девять месяцев позже китайского. Ситуация поменялась с выпуском iPhone 14, создание которого началось в том же месяце, что и в Китае, а iPhone 15, собранные в Индии, были доступны в магазинах уже на старте продаж.

Отношения между США и Китаем являются «деликатными», поскольку США недавно приняли меры, чтобы заблокировать доступ к передовым технологиям в стране. Однако Apple продолжает подчеркивать важность этой страны, а генеральный директор Тим Кук дважды посетил ее в 2023 году. Apple также продает большое количество телефонов в Китае, что составляет около 19% общего дохода, подчеркивая при этом, что все телефоны, которые продаются в Китае через авторизованные каналы, также производятся в Китае и используются местными поставщиками.