Apple показала руководству гарнитуру смешанной реальности, но устройство может выйти с рядом проблем

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, на прошлой неделе Apple продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности 100 ключевым руководителям компании. Мероприятие проходило в Театре Стива Джобса и является «ключевой вехой» перед публичным анонсом гарнитуры, запланированным на июнь. Демонстрация была призвана сплотить лучших сотрудников Apple вокруг новой крупной платформы компании.

Сообщается, что старшие руководители Apple каждый год с 2018 года устраивают просмотры гарнитуры. Но ранее это были демонстрации прогресса проекта, а не полноценного устройства. Последняя демонстрация была более значимым «блестящим и захватывающим» мероприятием.

В то же время Гурман добавил, что устройство, вероятно, будет запущено с несколькими потенциальными проблемами. Так, готовая гарнитура получила дизайн, который некоторые тестеры сочли неудобным. Устройство потребует использования внешней батареи, которую потребуется заменять каждые пару часов. Кроме того, у гарнитуры не будет явного убойного приложения, и она запустится с ограниченным набором медиа-контента. Всё это касается устройства по цене около $3000.

В результате руководители Apple «добиваются реалистичной атмосферы внутри компании», понимая, что «этот продукт не станет хитом сразу после выхода», потенциально следуя путём Apple Watch.

Первая версия устройства «будет выглядеть бесполезной по сравнению с существующими продуктами компании», полагает Гурман, но в будущем «вероятно сделает Apple лидером рынка смешанной реальности». Руководители ожидают, что интерес потребителей будет расти по мере появления более доступных версий гарнитуры.

В The New York Times также разделяют пессимизм Гурмана. Как сообщает издание, некоторые сотрудники Apple обеспокоены бесполезностью и ценой грядущей гарнитуры смешанной реальности компании.

По словам восьми нынешних и бывших сотрудников Apple, первоначальный энтузиазм по поводу устройства в компании, по-видимому, превратился в скептицизм. Гарнитура первого поколения якобы рассматривается как мост к будущим устройствам, требующим технологических прорывов. Скептики сомневаются, что устройство является «решением проблемы», как было в случае iPod и iPhone. В отношении гарнитуры нет такой же ясности, как в случае других устройств Apple.

Некоторые сотрудники Apple покинули проект из-за сомнений в его потенциале, а другие были уволены из-за отсутствия прогресса в некоторых функциях устройства, включая Siri. Недовольство якобы распространяется на членов руководства Apple, некоторые из которых сомневаются в перспективах устройства.

Источник: macrumors 1, 2