Apple потеряла $113 млрд из-за «нападок» регуляторов ЕС и США

Минюст США подал в суд на производителя iPhone с обвинениями в нарушении антимонопольных правил, а ЕС готовит расследование относительно несоблюдения Закона о цифровых рынках.

Как отмечает Bloomberg, в четверг акции Apple упали на 4,1%, снизив рыночную стоимость компании примерно на $113 млрд. В начале 2024 года производитель iPhone имел статус самой дорогой компании в мире с капитализацией выше $3 трлн.

Apple не впервые попадает в поле зрения регуляторов — ее в течение многих лет обвиняли в обогащении путем подавления конкурентов. Однако компания с годами становится все популярнее, поэтому власть становится более агрессивной и настороженной в отношении ее мощности.

Американский иск, поданный в четверг в федеральный суд Нью-Джерси, обвиняет Apple в блокировании конкурентам доступа к аппаратным и программным функциям на ее устройствах. Потенциальные расследования в Европе будут сосредоточены на новых комиссиях компании, условиях и положениях для разработчиков альтернативных магазинов приложений.

Apple ответила на иск США, назвав его «неверным с точки зрения фактов и закона», и пообещала «решительно защищаться».

В иске США утверждается, что Apple использовала свою власть над распространением программ на iPhone, чтобы помешать инновациям, которые облегчили бы потребителям настройку телефонов. По данным Министерства юстиции, компания отказалась поддерживать межплатформенные приложения для обмена сообщениями, ограничила сторонние цифровые кошельки и смарт-часы, а также заблокировала мобильные облачные потоковые сервисы.

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Закон о цифровых рынках ЕС, который содержит ряд запретов для некоторых из крупнейших в мире технологических платформ, позволяет взимать с них значительные штрафы в размере до 10% от общего годового мирового дохода компании и до 20% для компаний, которые неоднократно нарушают правила. После начала официальных расследований в отношении Apple и Alphabet, регуляторы обещали предоставить свои окончательные решения в течение 12 месяцев.

Apple только недавно получила штраф от ЕС почти на $2 млрд по жалобе Spotify на блокирование возможности для сторонних программ потоковой передачи музыки информировать пользователей о более дешевых предложениях.

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