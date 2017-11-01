Apple признала наличие проблемы с дисплеями в некоторых умных часах Apple Watch Series 3
Компания Apple издала внутреннее уведомление, в котором подтверждается наличие дефекта в умных часах Apple Watch Series 3. В некоторых устройствах проявляется полоски по бокам дисплея.
Внутренняя инструкция предписывает сервисным центрам бесплатно осуществлять ремонт этого дефекта по условиям стандартной годичной гарантии Apple. По данным ресурса MacRumors, осведомлённого с содержанием уведомления, проблема встречается только в моделях без интегрированного модуля LTE.
Чтобы обнаружить данную проблему, нужно положить часы на поверхность дисплеем вверх, подышать на него для повышения уровня влажности, а затем нажать на края экрана. Под проблемным дисплеем будет собираться конденсат, что и вызывает появление полос.
Источник: The Verge
- Это не первая проблема, выявленная в умных часах Apple Watch Series 3. Ранее было обнаружено, что модификация с поддержкой LTE имеет проблемы с подключением к мобильной сети.