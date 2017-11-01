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Apple признала наличие проблемы с дисплеями в некоторых умных часах Apple Watch Series 3
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Apple признала наличие проблемы с дисплеями в некоторых умных часах Apple Watch Series 3

Apple признала наличие проблемы с дисплеями в некоторых умных часах Apple Watch Series 3

Компания Apple издала внутреннее уведомление, в котором подтверждается наличие дефекта в умных часах Apple Watch Series 3. В некоторых устройствах проявляется полоски по бокам дисплея.

Внутренняя инструкция предписывает сервисным центрам бесплатно осуществлять ремонт этого дефекта по условиям стандартной годичной гарантии Apple. По данным ресурса MacRumors, осведомлённого с содержанием уведомления, проблема встречается только в моделях без интегрированного модуля LTE.

Чтобы обнаружить данную проблему, нужно положить часы на поверхность дисплеем вверх, подышать на него для повышения уровня влажности, а затем нажать на края экрана. Под проблемным дисплеем будет собираться конденсат, что и вызывает появление полос.

Источник: The Verge

  • Это не первая проблема, выявленная в умных часах Apple Watch Series 3. Ранее было обнаружено, что модификация с поддержкой LTE имеет проблемы с подключением к мобильной сети.
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