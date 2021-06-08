Apple рассказала о новшествах для умного дома и предоставила доступ к Siri для сторонних устройств
Виртуальный ассистент Siri наконец становится доступным для сторонних устройств. Во время проведения мероприятия WWDC 2021 компания Apple объявила, что производители аксессуаров HomeKit смогут интегрировать голосовое управление Siri в свои продукты. Такая возможность появится в конце этого года. Голосовой помощник будет маршрутизироваться через HomePod, если устройства подключены к сети пользователя.
Apple не опубликовала исчерпывающий список устройств и брендов, которые будут поддерживать Siri. Компания продемонстрировала своего ассистента на термостате Ecobee. Также она объявила о поддержке стандарта Matter. Это открытый стандарт для устройств умного дома, который призван объединить в общую экосистему продукты различных производителей. Поддержка Matter появится с выходом iOS 15.
Дополнительно Apple рассказала о некоторых новых функциях для умного дома. Например, Home Keys позволяют удалённо запирать и открывать двери простым прикосновением к iPhone или Apple Watch. Эта функция появится в приложении Wallet. HomePod Mini получит поддержку аудио без потерь в Apple Music немного позже в этом году. Кроме того, HomePod Mini можно будет использовать в качестве динамика для Apple TV 4K. Наконец, миниатюрная умная колонка выйдет на новые рынки.
Колонки HomePod также теперь поддерживают команды для Apple TV, а SharePlay теперь работает с Apple TV, что позволит смотреть сериалы синхронно с друзьями через FaceTime. Умные часы Apple Watch теперь поддерживают функцию внутренней связи HomePod, которая позволит разговаривать через дверные звонки с поддержкой HomeKit. Дополнительно пользователи смогут управлять ближайшими аксессуарами HomeKit через камеру.
Источник: The Verge