Apple разрабатывает собственное семейство дискретных GPU Metal, которое заменит нынешние решения AMD Radeon





Компания Apple намерена обеспечить собственную независимость от сторонних разработчиков чипов для её систем. Недавно стало известно, что уже в этом году компания начнёт выпуск компьютеров Mac на собственных процессорах с архитектурой ARM, отказавшись от чипов Intel. Продолжая свою стратегию, Apple также вознамерилась отказаться и от графических процессоров AMD.

Как оказалось, Apple занимается разработкой собственной линейки дискретных графических процессоров в рамках линейки Metal GPU Family. Название явно позаимствовано у собственного графического API Metal. Эта информация взята из слайда презентации с конференции для разработчиков WWDC 2020 и опубликована в сервисе микроблогов Twitter пользователем Longhorn (@never_released).

Если верить информации на слайде, то вместе с собственным процессором компания Apple также намерена создать и собственное графическое оборудование. Таким образом, системы-на-чипе, ориентированные на клиентские устройства Mac, такие как будущие iMac или MacBook, могут довольствоваться интегрированным графическим ядром на базе собственной графической архитектуры. Более производительные компьютерные платформы, такие как MacBook Pro, Mac Pro и iMac Pro, в будущем могут получить собственные дискретные GPU Apple.

Источник: techpowerup