Apple удалила раздел с пользовательскими отзывами к своим продуктам с официального сайта





Судя по всему, Apple удалила раздел Rating & Reviews вместе со всеми отзывами и оценками из своего онлайн-магазина Apple Store, лишив пользователей возможности оставлять и просматривать отзывы к тем или иным продуктам компании.

Apple внесла изменения на этой неделе, и сейчас ни одна из продуктовых страничек в онлайн-магазине Apple не имеет раздела с отзывами и оценками. Таким образом, возможности узнать мнение покупателей о том или ином устройстве Apple прямиком на сайте больше нельзя.

Как отмечает AppleInsider, странички со стилусом Apple Pencil и адаптером Lightning to 3.5 мм Audio Jack на момент удаления имели сотни отзывов. Например, архивная страница для оригинального «Apple Pencil» в Wayback Machine по состоянию на 16 ноября имела более 300 обзоров, многие из которых были негативными. Возможно это просто совпадение, что раздел исчез вскоре после анонса нового 16-дюймового MacBook Pro.

Изменение уже вступило в силу на американском, английском и австралийском сайтах. То есть, на ошибку это не похоже. Сейчас все выглядит так будто Apple намерена убрала раздел, чтобы отзывы и оценки других пользователей не могли повлиять на выбор покупателей.

Источник: Macrumors