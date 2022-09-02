Apple урегулировала судебный иск с разработчиком приложения FlickType, который критиковал работу App Store

В США завершилось мировым соглашением судебное разбирательство между компаниями Apple и Kpaw, представлявшей интересы разработчика Коста Элефтериу. Элефтериу имел много претензий к Apple. В основном, они были связаны с его приложением. Также он раскрывал различные мошеннические приложения в App Store и говорил, что компания плохо заботится о магазине.

Истец – разработчик приложений и бывший инженер Pinterest Коста Элефтериу – разработал клавиатуру для Apple Watch под названием FlickType. Он нашёл в App Store множество приложений, которые копировали FlickType. Причём конкуренты зашли так далеко, что даже украли его промо-ролики. Также он обнаружил, что многие отзывы о приложениях, имеющие высокие оценки, фактически были скопированы. В результате Коста Элефтериу выразил разочарование группой проверки App Store.

Но этим проблема не ограничивалась. Коста Элефтериу утверждал, что его собственное приложение FlickType многократно отклонялось командой проверки App Store, но компания не удаляла приложения-подражатели. Разработчик утверждал, что это привело к потере дохода.

Также он заявлял, что вёл переговоры с Apple о возможном приобретении его приложения. Когда же вышла версия Apple Watch Series 7, Коста Элефтериу обнаружил, что клавиатура часов очень похожа на FlickType. Все свои претензии разработчик выразил в иске, поданном в Верховный суд Калифорнии в округе Санта-Клара в марте 2021 года. В иске также утверждалось, что Apple мало что делает для контроля над App Store, поскольку получает выгоду от того, что разработчики навязывают пользователям дорогие подписки.

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Но в итоге стороны смогли решить свои противоречия за пределами суда – Apple урегулировала судебный процесс с Элефтериу. Ходатайство об отклонении иска было подано 21 июля 2022 года после того, как Apple и Kpaw заключили мировое соглашение. Однако об этом стало известно только сейчас. Условия урегулирования спора не сообщаются.

Добавим, недавно Коста Элефтериу критиковал Apple за решение удалять из App Store приложения, которые давно не получали обновлений.

Источник: appleinsider