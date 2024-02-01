Новости Софт 01.02.2024 в 10:30 comment views icon

Apple устранила уязвимость нулевого дня в Vision Pro, которую «возможно» уже использовали хакеры

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple устранила уязвимость нулевого дня в Vision Pro, которую «возможно» уже использовали хакеры

Через день после публикации первых журналистских обзоров гарнитуры Apple выпустила первый патч безопасности для Vision Pro чтобы устранить уязвимость нулевого дняApple устранила уязвимость нулевого дня в Vision Pro, которую «возможно» уже использовали хакерыApple устранила уязвимость нулевого дня в Vision Pro, которую «возможно» уже использовали хакерыУязвимость программного обеспечения, которая еще неизвестна пользователям или разработчикам программного обеспечения и против которой еще не разработаны механизмы защиты, которой возможно уже могли воспользоваться хакеры.

Обновление visionOS 1.0.2 (ОС, работающая на Vision Pro) устраняет уязвимость в WebKit движке, который запускает Safari и другие веб-программы. В Apple говорят, что ошибка, если ее использовали, позволяла запустить вредоносный код на пораженном устройстве.

Такую же уязвимость, официально обозначенную как CVE-2024-23222, Apple исправила на прошлой неделе через обновление iOS 17.3 для iPhone, iPad, Mac и Apple TV все они полагаются на WebKit.

Злоумышленники нередко нацеливаются на слабые места в WebKit, используя их как способ проникнуть в базовую операционную систему устройства и завладеть личными данными пользователя. Ошибки движка иногда можно использовать, когда жертва посещает вредоносный домен в своем веб-браузере или браузере другого приложения.

Ожидается, что Vision Pro будет доступна в магазинах США уже с пятницы, 2 февраля — по цене $3 500 и доплатой $149 за рецептурные линзы.

Apple рекламировала, что ее гарнитура смешанной реальности в начале будет поддерживать более миллиона приложений, включая программы Disney, TikTok, Amazon, Paramount и других. Однако, как предполагает Марк Гурман из Bloomberg, около 99% из них — не новое программное обеспечение для visionOS, а уже существующие версии для iPad. Таким образом все они автоматически отобразятся в Vision Pro App Store — если разработчики не откажутся, как уже, например, планируют сделать Netflix, Spotify и YouTube.

Программы Microsoft 365 будут доступны на Apple Vision Pro со 2 февраля

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Источник: Techcrunch

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