Apple уже сняла запрет на покупку больше двух iPhone в одни руки (его ввели только в минувшую пятницу)

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Только в минувшую пятницу Apple решила ограничить продажу смартфонов iPhone по всему миру, запретив продавать больше двух iPhone в одни руки. И не успели новые ограничения вступить в силу, как Apple передумала и отменила их. Как сообщает Reuters, с понедельника, 23 марта, Apple снова продает iPhone без каких-либо ограничений и желающие могут в рамках одного заказа оформить покупку десяти (и больше) смартфонов.

В то же время ограничения на одновременную покупку по-прежнему действуют для некоторых моделей iPad и Macbook.

В Apple отказались комментировать это весьма странное решение, так что нам остается только гадать, зачем было вводить это ограничение на столь короткое время.

Ранее Apple закрыла все свои магазины за пределами Китая до 27 марта из-за пандемии коронавируса. Также компания предупредила о перебоях с поставками iPhone, возможной нехватке комплектующих и запасных iPhone для обмена и снизила прогноз по квартальной выручке по той же причине.

В то же время на прошлой неделе проскакивали сообщения, что Китай успешно восстанавливается после вспышки коронавируса и практически все основные предприятия уже вышли привычный уровень производства, а поставки iPhone и AirPods налаживаются.

Источник: Reuters