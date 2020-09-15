iOS 14, iPad OS 14, tvOS 14, watchOS 7 выходят 16 сентября

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На сегодняшнем мероприятии Apple также анонсировала доступность iOS 14 и iPadOS 14, а также tvOS 14 и watchOS 7. Новые версии ОС станут доступны владельцам устройств Apple уже завтра, 16 сентября. Интересно, что на момент начала шоу разработчики не получили предрелизной GM-сборок обновлений (они стали доступны после презентации), так что Apple явно торопиться.

Все вышеперечисленные новые версии ОС Apple — iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7, а также macOS 11 Big Sur (дата выхода последнего пока не объявлена) — были представлены на недавней конференции разработчиков WWDC.

В iOS 14 появились полноценные настраиваемые виджеты на домашнем экране и возможность объединять приложения в «галереи», библиотека приложений App Library с функцией автоматической сортировки приложений по папкам и каталогам, общесистемная поддержка режима картинка в картинке для одновременного воспроизведения видео и запуска приложений, компактный интерфейс звонков (они больше не перекрывают весь экран), а также App Clips — отдельные функциональные части приложений в виде карточек, которые быстро запускаются без необходимости полной установки приложения целиком.

Обновление iPadOS 14 приносит все новшества iOS 14, а также несколько дополнительных — дизайн интерфейса приложений переделан под большой экран планшета, а также добавились новые функции, связанные со стилусом Apple Pencil (поддерживается рукописный ввод в поисковой строке или заметках).

watchOS 7 добавляет больше циферблатов, возможность делиться кастомизированными циферблатами, трекинг сна и таймер мытья рук.

Более детально о нововведениях каждой из ОС можно узнать из наших предыдущих материалов:

За сутки презентации Apple выпустила обновление прошивки для наушников AirPods и AirPods Pro, которое добавляет поддержку пространственного звука (только для AirPods Pro) и возможность переключаться между устройствами Apple (например, при звонке наушники могут сами переключиться с компьютера на смартфон).